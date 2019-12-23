O Ses Türkiye'de Sibel Benekli, Murat Boz'un eski vokalisti çıktı! Acun Ilıcalı: 'Bir ilki yaşadık'

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye, 22 Aralık Pazar akşamı son bölümüyle ekrana geldi. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Doğuş Özergin, Yokluğunda şarkısını seslendirdi. Genç yarışmacı Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı.

ACUN ILICALI: "9 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADIK"

Doğuş Özergin'in ardından ise annesi Sibel Benekli yarıştı. Elimde Değil şarkısını seslendiren Sibel Benekli için ise Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndü. Sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, iki yarışmacı Sibel Benekli ve Doğuş Özergin'in anne oğul olduğunu açıkladı. Daha sonra ise aynı sahneyi paylaşan anne ile oğlu düet yaptı. 400 programın ardından hala ilkleri yaptıklarını söyleyen Ilıcalı, "9 yıl sonra ilkleri yaşamak zordur. 400 program yapmışızdır. Bir ilki yaşıyoruz büyük keyif alıyorum" dedi.

MURAT BOZ'UN ESKİ VOKALİSTİ ÇIKTI

O Ses Türkiye'de jüriyi ve seyirciyi şaşırtan bir başka detay daha ortaya çıktı. Murat Boz, yarışmacı Sibel Benekli'nin 7-8 yıl önce kendisinin vokalisti olduğunu açıkladı. Ilıcalı da ekrana Murat Boz ve Sibel Benekli'nin sahnede çekilen bir fotoğrafını yansıttı.



