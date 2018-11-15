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O Ses Türkiye'de yarışmacıdan Beyazıt Öztürk'e olay cevap! O Ses Türkiye 13. yeni bölüm fragmanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 21:20 | Son Güncelleme

TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye'nin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Beyazıt Öztürk ile bir yarışmacı arasında geçen ilginç evlilik diyaloğu izleyenleri kahkahaya boğdu

O Ses Türkiye'de yarışmacıdan Beyazıt Öztürk'e olay cevap! O Ses Türkiye 13. yeni bölüm fragmanı

O Ses Türkiye'nin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında tüm jüri üyelerini döndüren performans dikkat çekiyor. Seda Sayan yarışmacıyla ilgili "Sağlam okudu" yorumunu yapıyor. O Ses Türkiye jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk, "Burada herkesin kaderi var. Şu düğmenin ucunda, bastın döndün, hayat değişiyor bir anda" yorumunu yapıyor.

Beyazıt Öztürk, sesini beğendiği bir yarışmacıya daha önce düğünlerde şarkı söyleyip söylemediğini sordu.
''BENİ SEÇERSEN DÜĞÜNÜMDE ÇIKABİLİRSİN''

Yarışmacı 'Hayır' yanıtını verince şovmen, ''Eğer beni seçersen benim düğünümde çıkabilirsin'' dedi.

Yarışmacı bu teklif karşısında ''Öyle bir şey olsa çok beklemez miyiz?'' şeklinde karşılık verince stüdyodakiler kahkahaya boğuldu.
Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jüri üyelerine takıldığı anlar da 13. bölüme damga vuracak gibi görünüyor. O Ses Türkiye yeni bölümüyle cumartesi saat 20:00'de TV8'de!

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