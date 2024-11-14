O Ses Türkiye efsanesi geri dönüyor! Tanıtım yayınlandı sosyal medya çalkalandı! Jüri merak ediliyor

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde bu zamana kadar pek çok ismi jüri koltuğunda ağırlayan O Ses Türkiye geri dönüyor.

Daha önce jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin yer aldığı yarışma yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

AcunMedya'nın resmi sosyal medya hesaplarından yarışmanın ilk tanıtımı yayınlandı ve 'Efsane geri dönüyor' ifadeleri kullanıldı.

Yeni sezonda birçok güzel sesin ortaya çıkacağı yarışma ile ilgili "O Ses Türkiye ne zaman?", "Jüri üyeleri kim olacak?" gibi soruların da yanıtları aranmaya başlandı.

YORUM YAĞDI

Jüri üyeleri için sosyal medyada yorum yağdı. O Ses Türkiye fragmanının altına 'Hadise geri dönsün', 'Hadise ve Murat lütfen olsun', 'Ebru Gündeş'i jüride görmek istiyoruz', 'Hadise yoksa, O Ses geri dönmesin' gibi yorumlar yapıldı.

O Ses Türkiye'nin son sezonunda jüri koltuğunda; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk yer almıştı.