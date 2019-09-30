O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Jüri üyeleri kimler? İşte O Ses Türkiye yeni sezon yayın tarihi

O Ses Türkiye'nin yeni sezon tarihi TV8 tarafından açıklandı. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüride değişiklik yaşanmadı.

Geçen sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ile birlikte Hadise ve Murat Boz da, yeni sezonda da jüri koltuklarında olacak. O Ses Türkiye'nin 9. yeni sezon ilk bölümü ise 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de yayınlanacak.

O Ses Türkiye 2019’un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 27 Eylül Çarşamba günü başladı. O Ses Türkiye 2019’un moderato ise yine Acun Ilıcalı olacak.

O SES TÜRKİYE SON SEZONDA KİM ŞAMPİYON OLDU?

O Ses Türkiye'nin 8. sezon finali 27 Ocak 2019 Pazar akşamı ekrana gelmişti. Finalde son ikiye kalan Son ikiye kalan Umut Kaç ve Ferat Üngür arasında yeniden sms oylaması yapılmıştı. Canlı yayındaki oylama sonrasında ise Murat Boz'un takımından Ferat Üngür, O Ses Türkiye 2019'un şampiyonu olmuştu.





