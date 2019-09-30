Mynet Trend

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Jüri üyeleri kimler? İşte O Ses Türkiye yeni sezon yayın tarihi

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 30.09.2019 01:44 | Son Güncelleme

TV8'in ekran klasiği haline gelen müzik yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. O Ses Türkiye 2019-2020 sezonu Ekim ayında başlıyor.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Jüri üyeleri kimler? İşte O Ses Türkiye yeni sezon yayın tarihi

O Ses Türkiye'nin yeni sezon tarihi TV8 tarafından açıklandı. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüride değişiklik yaşanmadı.

Geçen sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ile birlikte Hadise ve Murat Boz da, yeni sezonda da jüri koltuklarında olacak. O Ses Türkiye'nin 9. yeni sezon ilk bölümü ise 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de yayınlanacak.

OSES

O Ses Türkiye 2019’un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 27 Eylül Çarşamba günü başladı. O Ses Türkiye 2019’un moderato ise yine Acun Ilıcalı olacak.

O SES TÜRKİYE SON SEZONDA KİM ŞAMPİYON OLDU?
O Ses Türkiye'nin 8. sezon finali 27 Ocak 2019 Pazar akşamı ekrana gelmişti. Finalde son ikiye kalan Son ikiye kalan Umut Kaç ve Ferat Üngür arasında yeniden sms oylaması yapılmıştı. Canlı yayındaki oylama sonrasında ise Murat Boz'un takımından Ferat Üngür, O Ses Türkiye 2019'un şampiyonu olmuştu.

640xauto

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
Yeni sezonu 1 milyon TL'lik soruyla açıyor! İşte yayın tarihiYeni sezonu 1 milyon TL'lik soruyla açıyor! İşte yayın tarihi
İddialı diziden ilk fragman geldi!İddialı diziden ilk fragman geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye o ses türkiye ne zaman o ses türkiye yeni sezon o ses türkiye 2020 o ses türkiye yeni jüri ACUN ILICALI TV8

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç olay! Oyun oynayan çocuklar ceset buldu

Korkunç olay! Oyun oynayan çocuklar ceset buldu

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Labradoodle cinsi melez köpeği yaratan adamdan şaşırtan itiraf!

Labradoodle cinsi melez köpeği yaratan adamdan şaşırtan itiraf!

Evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Acı haber geldi

Evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor! Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'lik soruyla sezonu açacak!

Yeni sezonu 1 milyon TL'lik soruyla açıyor! İşte yayın tarihi

Sevgili Geçmiş dizisinden ilk fragman yayınlandı! Sevgili Geçmiş ne zaman başlayacak?

İddialı diziden ilk fragman geldi!

Altın Koza'da "hasat zamanı"

Altın Koza'da "hasat zamanı"

Mr. Robot’un final sezonundan yeni video yayınlandı

Mr. Robot’un final sezonu öncesi heyecan dorukta

'Rambo'nun yaratıcısı 'Last Blood' filminden utanıyormuş

Sylvester Stallone’na büyük şok: Adının 'Rambo'yla anılmasını istemiyor!

Altın Portakal’ın ulusal jürisi belli oldu

Altın Portakal’ın ulusal jürisi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.