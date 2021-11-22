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  4. O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı göğüs dekolteli tulumuyla yaktı geçti!

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı göğüs dekolteli tulumuyla yaktı geçti!

22.11.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı göğüs dekolteli tulumuyla yaktı geçti!

Uzun yıllar TV8'de sunuculuk yaparak geniş kitlelerce tanınan güzel sunucu Saadet Özsırkıntı, Instagram hesabından paylaştığı straplez tulumlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Saadet Özsırkıntı, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özşırkıntı göğüs dekoltesiyle beğeni topladı!

Bir dönem adı Cem Yılmaz'la aşk dedikodularına karışan Özsırkıntı, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özşırkıntı göğüs dekoltesiyle beğeni topladı!

1990 doğumlu güzel, Koç Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi'nde okudu. Ardından dil öğrenmek için İngiltere'ye giden Özsırkıntı, döndüğünde TV8'de ekrana gelen Dünya Listeleri Müzik programında kameralar karşısına geçti. Aslen Adanalı olan Özsırkıntı, uzun yıllardır O Ses Türkiye yarışmasında sunuculuk yapıyor.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özşırkıntı göğüs dekoltesiyle beğeni topladı!

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özşırkıntı göğüs dekoltesiyle beğeni topladı!

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özşırkıntı göğüs dekoltesiyle beğeni topladı!


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TV8 O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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