O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı göğüs dekolteli tulumuyla yaktı geçti!

Uzun yıllar TV8'de sunuculuk yaparak geniş kitlelerce tanınan güzel sunucu Saadet Özsırkıntı, Instagram hesabından paylaştığı straplez tulumlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Saadet Özsırkıntı, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Bir dönem adı Cem Yılmaz'la aşk dedikodularına karışan Özsırkıntı, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.

1990 doğumlu güzel, Koç Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi'nde okudu. Ardından dil öğrenmek için İngiltere'ye giden Özsırkıntı, döndüğünde TV8'de ekrana gelen Dünya Listeleri Müzik programında kameralar karşısına geçti. Aslen Adanalı olan Özsırkıntı, uzun yıllardır O Ses Türkiye yarışmasında sunuculuk yapıyor.





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