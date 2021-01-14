O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor?

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'ın jüri üyeleri de belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu jüri üyeleri arasında daha önceki yıllardan sadece Hadise bulunuyor. Diğer jüri üyeleri ise Eypio, Murda ve Mero olarak sıralandı. O Ses Türkiye Rap yarışmasının Exxen'deki yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.



