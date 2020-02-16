O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran kimdir? İşte Alkan Dalgakıran'ın hayat hikayesi

O Ses Türkiye'de aylardır süren maratın 15 Şubat Cumartesi akşamı canlı yayınlanan final bölümüyle sona erdi. O Ses Türkiye finalinde rakiplerini geride bırakarak birinci olan isim Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran oldu.

Alkan Dalgakıran, son turda ise Yalnızım Ben şarkısı ile bir kez daha sahne aldı. Bu performansı sonrasında halk oylaması Alkan Dalgakıran'ı O Ses Türkiye şampiyonu yaptı.



ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran'ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı. Alkan Dalgakıran, 14 Şubat akşamı sergilediği performans sonrasında finalist olan isimler arasında yer aldı.



