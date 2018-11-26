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O Ses Türkiye son bölümde Gülce Kahtalı jüriyi büyüledi! Gülce Kahtalı kimin takımına katıldı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 01:51 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasının 25 Kasım Pazar yayınlanan 16. son bölümünde sahneye çıkan Gülce Kahtalı, Şebnem Ferah'ın Yağmurlar şarkısıyla jüriyi büyüledi. 22 yaşındaki genç yarışmacı Gülce Kahtalı jüri üyelerinin tamamını döndürmeyi başardı. Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine ise Gülce ile Murat Boz düet yaptı. Peki Gülce Kahtalı hangi jüri üyesini seçti, kimin takımına katıldı? İşte Gülce Kahtalı'nın O Ses Türkiye performansı.

O Ses Türkiye son bölümde Gülce Kahtalı jüriyi büyüledi! Gülce Kahtalı kimin takımına katıldı?

O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Gülce Kahtalı, Yağmurlar şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye yarışmasına İstanbul'dan katılan Gülce Kahtalı, sesiyle adeta büyüledi. Sergilediği performansla 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran yarışmacı, jüriden büyük övgü aldı.

Seyircinin 'Bir daha' diye tezahürat yaptığı yarışmacıya bu kez Murat Boz da eşlik edince ortaya muhteşem bir düet çıktı. İkilinin düeti seyirciler tarafından büyük alkış topladı. İkilinin muhteşem düeti kulakların pasını sildi. Karar aşamasına gelindiğinde genç yarışmacı O Ses Türkiye'ye Beyazıt Öztürk ile devam ettiğini açıkladı.

Ayrıca Gülce Kahtalı'nın annesi rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü açıkladı. Sözlerine devam eden anne, 'Gülce'nin Allah vergisi bir sesi var' dedi.

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