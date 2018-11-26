O Ses Türkiye son bölümde Gülce Kahtalı jüriyi büyüledi! Gülce Kahtalı kimin takımına katıldı?

O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Gülce Kahtalı, Yağmurlar şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye yarışmasına İstanbul'dan katılan Gülce Kahtalı, sesiyle adeta büyüledi. Sergilediği performansla 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran yarışmacı, jüriden büyük övgü aldı.

Seyircinin 'Bir daha' diye tezahürat yaptığı yarışmacıya bu kez Murat Boz da eşlik edince ortaya muhteşem bir düet çıktı. İkilinin düeti seyirciler tarafından büyük alkış topladı. İkilinin muhteşem düeti kulakların pasını sildi. Karar aşamasına gelindiğinde genç yarışmacı O Ses Türkiye'ye Beyazıt Öztürk ile devam ettiğini açıkladı.

Ayrıca Gülce Kahtalı'nın annesi rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü açıkladı. Sözlerine devam eden anne, 'Gülce'nin Allah vergisi bir sesi var' dedi.



