O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı havuz pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu Saadet Özsırkıntı, iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Özsırkıntı, bu defa havuz pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Saadet Özsırkıntı'nın havuz pozlarına ''Çok güzelsin'', ''Ayrı bir havan var'' ve ''Bebek gibisin'' tarzında övgü dolu yorumlar yapıldı.

Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, Maltepe Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı.

Bir süre dil öğrenmek için İngiltere'de yaşayan ünlü sunucu, döndüğünde TV8 ekranlarında sunuculuk yapmaya başladı.

Saadet Özsırkıntı'nın adı, bir dönem Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışmış, Özsırkıntı, bu iddiaları yalanlamıştı.

Sosyal medyada epey aktif olan Saadet Özsırkıntı'nın, Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



