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  4. O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı havuz pozlarıyla takipçilerini mest etti!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı havuz pozlarıyla takipçilerini mest etti!

17.03.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması O Ses Türkiye'de sunuculuk yaparak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Saadet Özsırkıntı, Instagram hesabından paylaştığı havuz pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı havuz pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu Saadet Özsırkıntı, iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Özsırkıntı, bu defa havuz pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı havuz pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Saadet Özsırkıntı'nın havuz pozlarına ''Çok güzelsin'', ''Ayrı bir havan var'' ve ''Bebek gibisin'' tarzında övgü dolu yorumlar yapıldı.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı havuz pozlarıyla takipçilerini mest etti!

Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, Maltepe Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı.

Bir süre dil öğrenmek için İngiltere'de yaşayan ünlü sunucu, döndüğünde TV8 ekranlarında sunuculuk yapmaya başladı.

Saadet Özsırkıntı'nın adı, bir dönem Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışmış, Özsırkıntı, bu iddiaları yalanlamıştı.

Sosyal medyada epey aktif olan Saadet Özsırkıntı'nın, Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor.


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survivor Acun Ilıcalı Mert Öcal
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