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O Ses Türkiye'ye Müştak Avcı damga vurdu! Sesi ve hikayesiyle İbrahim Tatlıses'i hatırlattı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 26.12.2018 01:17 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin son bölümüne Müştak Avcı damga vurdu. İnşaat işçisi olan ve türkü söylerken arkadaşlarının çektiği videoyla gündem olan Müştak Avcı O Ses Türkiye sahnesine çıktı. İnşaat işçisi olan Müştak Avcı'nın hikayesi ve sesi ise İbrahim Tatlıses'i hatırlattı.

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin 25 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 25. son bölümünde sosyal medyada yayılan videosuyla gündem olan Müştak Avcı sahneye çıktı.

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Sosyal medyadaki türkü söylediği video sonrasında O Ses Türkiye'ye davet edilen Müştak Avcı, Antebin Kalesi türküsüyle Hadise, Beyaz, Seda Sayan ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı.

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Telaferli Türkmen olduğunu ve inşaatlarda çalıştığını söyleyen Müştak Avcı sesiyle yarışmaya damga vurdu.

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Müştak Avcı ilk olarak Antebin Kalesi'nin seslendirdi. Seyircilerin isteği sonrasında ise bu defa İbrahim Tatlıses'i şöhrete kavuşturan 'Ayağında kundura' türküsünü de seslendirdi. Dört jüri üyesini de döndürmeyi başaran Müştak Avcı Hadise'nin takımına katıldı.

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