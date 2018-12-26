O Ses Türkiye'ye Müştak Avcı damga vurdu! Sesi ve hikayesiyle İbrahim Tatlıses'i hatırlattı!

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin 25 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 25. son bölümünde sosyal medyada yayılan videosuyla gündem olan Müştak Avcı sahneye çıktı.

Sosyal medyadaki türkü söylediği video sonrasında O Ses Türkiye'ye davet edilen Müştak Avcı, Antebin Kalesi türküsüyle Hadise, Beyaz, Seda Sayan ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı.

Telaferli Türkmen olduğunu ve inşaatlarda çalıştığını söyleyen Müştak Avcı sesiyle yarışmaya damga vurdu.

Müştak Avcı ilk olarak Antebin Kalesi'nin seslendirdi. Seyircilerin isteği sonrasında ise bu defa İbrahim Tatlıses'i şöhrete kavuşturan 'Ayağında kundura' türküsünü de seslendirdi. Dört jüri üyesini de döndürmeyi başaran Müştak Avcı Hadise'nin takımına katıldı.