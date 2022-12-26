O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları...

O Ses Türkiye'nin yılbaşı konukları vatandaşlar tarafından merak edildi. Programda eski aşıklar Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın da yarışacağı konuşuluyor. Ayça Ayçin Turan ve Murat Boz arasında ise aşk dedikoduları çıkmıştı. Ayça Ayçin Turan ve O Ses Türkiye'nin jüri üyesi Murat Boz aşk iddiaların yalanlasalar da programda 'Özledim' şarkısını birlikte seslendirdiler. Programa birçok ünlü isim konuk oldu. İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı TV 8'de ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı programının konukları...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Talat Bulut, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Hafsanur Sancaktutan, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Büşra Pekin ve Neslihan Atagül.

Cemal Canseven ve Danli Bilic 'Yanarım' şarkısını seslendirdi. Büşra Pekin ise sahnede 'Bi' Tek Ben Anlarım' şarkısını söyledi. Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem ise 'Sevda Mecburi İstikamet' şarkısını yorumladı.

