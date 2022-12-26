MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları...

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları...

26.12.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye'nin yılbaşı konukları, 31 Aralık Cumartesi günü için geri sayım devam ederken televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de ekrana gelecek olan programda dikkat çeken isimler yer aldı. Peki, O Ses Türkiye'nin yılbaşı konukları kimler? İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı TV 8'de ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı programının konukları...

O Ses Türkiye'nin yılbaşı konukları vatandaşlar tarafından merak edildi. Programda eski aşıklar Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın da yarışacağı konuşuluyor. Ayça Ayçin Turan ve Murat Boz arasında ise aşk dedikoduları çıkmıştı. Ayça Ayçin Turan ve O Ses Türkiye'nin jüri üyesi Murat Boz aşk iddiaların yalanlasalar da programda 'Özledim' şarkısını birlikte seslendirdiler. Programa birçok ünlü isim konuk oldu. İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı TV 8'de ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı programının konukları...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Talat Bulut, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Hafsanur Sancaktutan, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Büşra Pekin ve Neslihan Atagül.

Cemal Canseven ve Danli Bilic 'Yanarım' şarkısını seslendirdi. Büşra Pekin ise sahnede 'Bi' Tek Ben Anlarım' şarkısını söyledi. Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem ise 'Sevda Mecburi İstikamet' şarkısını yorumladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Akalın'dan Survivor 2023 çıkışı! Alper Rende 'Sizi annem dinliyor' deyince... Demet Akalın'dan Survivor 2023 çıkışı! Alper Rende 'Sizi annem dinliyor' deyince...
Hülya Avşar'dan klibine olay yorum! 'Çıplaklık hissi veriyor olabilir'Hülya Avşar'dan klibine olay yorum! 'Çıplaklık hissi veriyor olabilir'
Bacak dekolteli pozu olay oldu! Takipçileri dayanamadıBacak dekolteli pozu olay oldu! Takipçileri dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye o ses türkiye yılbaşı 2022 Murat Boz avro ele

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.