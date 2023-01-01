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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel şampiyonu kim oldu, hangi isim kazandı? 31 Aralık O Ses Türkiye'de kim kazandı?

01.01.2023 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 31 Aralık gecesi TV8 ekranlarından yayınlandı. Seyircilere eğlenceli dakikalar yaşatan programa birbirinden ünlü isimler konuk oldu. O Ses Türkiye'de gecenin sonunda bir isim şampiyon oldu. Kazanan kişiyi merak eden seyirciler O Ses Yılbaşı kazananını sorgulamaya başladılar. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel şampiyonu kim oldu, hangi isim kazandı? 31 Aralık O Ses Türkiye'de kim kazandı?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel şampiyonu kim oldu, hangi isim kazandı? 31 Aralık O Ses Türkiye'de kim kazandı?

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Öte yandan Eser ve Berfu Yenenler, programda Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneledi. Gecenin sonunda bir konuk başarılı performans göstererek O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu. İşte 31 Aralık Cumartesi O Ses Türkiye kazananı...

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU, HANGİ İSİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı ekranlara geldi.

O Ses Türkiye Yılbaşı Şampiyonu jüri üyesi Ebru Gündeş oldu.

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı sahnesinde birbirinden sürpriz isimler var!

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımlarının ardından O Ses Türkiye yılbaşı konuklarının tamamı merak edilmeye başlandı. Bu yıl O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında yine birbirinden özel isimler var.

2023 O Ses Türkiye yılbaşı sahnesinde; Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Aytaç Şaşmaz, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Ayça Ayşin Turan Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin, Aslıhan Malbora ve Köfn gibi ünlü isimler performans sergiledi.

Gecede ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneledi.

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İşte ünlüler ve çocukları...İşte ünlüler ve çocukları...
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TV8 O Ses Türkiye Ebru Gündeş Murat Boz Seda Sayan Yıldız Tilbe gecesi

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