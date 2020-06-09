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O sözler Babel'i Fatih Terim'in gözünde bitirdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

"Artık para için çalışmak istemiyorum" diyen Hollandalı Ryan Babel'e Galatasaray, kapısını kapattı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcunun Forbes Dergisi'ndeki röportajı, başını yaktı. Fatih Terim onunla ilgili, "Hırsını kaybetmiş. Devam edemeyiz" kararını verdi.

O sözler Babel'i Fatih Terim'in gözünde bitirdi!

Büyük umutlarla transfer edilen Ryan Babel, Galatasaray'da bekleneni verememiş ve Ajax'a kiralanmıştı.

33 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda Ligi'nde de etkisiz kaldı. Sarı-Kırmızılılar'la 2022'ye kadar mukavelesi bulunan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'da devam etmesi beklenmiyor. Yönetim teklif gelmesi halinde onu satacak. En kötü ihtimalle önümüzdeki sezon yeniden kiralanacak. Bir daha Galatasaray forması giymesi artık çok zor.

"BU PARAYA BAŞKA İŞ YOK"

Bunun nedeni ise oldukça ilginç. Ryan Babel, mayıs ayında Forbes Dergisi'ne röportaj verdi. Hollandalı futbolcu, "Ne yazık ki, ayda 100 bin 300 bin euro arası kazanabileceğiniz çok fazla iş yok. Futbolu bıraktığımda gerçekten bir çözüm bulmalıyım. Çünkü en azından şu anki hayat standartlarımı korumak istiyorum. Gayrimenkul işine döndüm. Şu anki yaşam standardımı korumam için 40-50 daire satın almam gerekli" demişti.

"NİHAİ HEDEFİM ÖZGÜRLÜK"

Babel'in, "Futbolu bıraktıktan sonra da nakit akışım büyüsün istiyorum. Böylece faturaları ödemek için her ay yeterli para hazır olur. Nihai hedefim özgür olmak. Artık para kazanmak için çalışmak zorunda olmayacak konuma gelmek istiyorum" sözleri ise Galatasaray Teknik Direktörü Terim tarafından, "Futboldaki hırsını kaybetmiş. Onunla devam edemeyiz" şeklinde yorumlandı. Bu sözler belki de Hollandalı'nın Galatasaray kariyerini bitirdi. (Akşam)

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