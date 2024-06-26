SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. O sözler Dursun Özbek'i çılgına çevirdi! "Haddini bil, sen kimsin" dedi ve salonu terk etti

O sözler Dursun Özbek'i çılgına çevirdi! "Haddini bil, sen kimsin" dedi ve salonu terk etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.06.2024 17:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak'ın 'Sürekli yalan söylüyorsunuz.' sözleri üzerine çok sinirlendi. İşte detaylar...

O sözler Dursun Özbek'i çılgına çevirdi! "Haddini bil, sen kimsin" dedi ve salonu terk etti

Galatasaray'da gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Dursun Özbek'i oldukça kızdıran bir olay yaşandı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak'ın 'Sürekli yalan söylüyorsunuz. Teessüf etmeyin, beni odanıza da çağırmayın' ifadelerini kullanması üzerine Özbek oldukça sinirlendi.

"HADDİNİ BİL, SEN KİMSİN"

Screenshot_1

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Haddini bil! Sen kimsin bana yalancı diyorsun. Ben senin ağabeyinim!' ifadelerini kullandı.

"KONUŞMA HAKKI OLMAMALI"

Screenshot_2

Daha sonra Özbek'in 'Ne söylediğinizin artık bir önemi yok. Galatasaray Başkanı'na yalancı diyen birinin burada konuşma hakkı olmamalı' ifadeleri kullanması üzerine Özmızrak, 'Zaten sizin istediğinizde bu' sözlerini sarf etti.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Millilerin muhtemel rakipleri belli oldu! 3'ncü olursak işimiz çok zor...Millilerin muhtemel rakipleri belli oldu! 3'ncü olursak işimiz çok zor...
G.Saray'ın yıldızından Milli Takıma sürpriz ziyaret!G.Saray'ın yıldızından Milli Takıma sürpriz ziyaret!
Jose Mourinho, takımdaki herkese ismiyle hitap ediyor fakat bir kişi hariç...Jose Mourinho, takımdaki herkese ismiyle hitap ediyor fakat bir kişi hariç...
Anahtar Kelimeler:
sinir krizi Süper Lig Dursun Özbek son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan kadın muhabire: "Bu ojeler ne? Ben mi rüyadayım?"

Erdoğan'dan kadın muhabire: "Bu ojeler ne? Ben mi rüyadayım?"

Bakan Işıkhan 'refah payı' yok dedi ama... Emeklileri umutlandıracak değerlendirme! 'Cumhurbaşkanı' detayı!

Bakan Işıkhan 'refah payı' yok dedi ama... Emeklileri umutlandıracak değerlendirme! 'Cumhurbaşkanı' detayı!

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti gibi!

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti gibi!

Jose Mourinho, takımdaki herkese ismiyle hitap ediyor fakat bir kişi hariç...

Jose Mourinho, takımdaki herkese ismiyle hitap ediyor fakat bir kişi hariç...

A Milli Takımımız üst tur için sahaya çıkıyor! Rakibimizi biz belirleyeceğiz: İşte muhtemel 11'ler

A Milli Takımımız üst tur için sahaya çıkıyor! Rakibimizi biz belirleyeceğiz: İşte muhtemel 11'ler

C Grubu'nda olmaz denen oldu! Milyonda bir yaşanacak ihtimal

C Grubu'nda olmaz denen oldu! Milyonda bir yaşanacak ihtimal

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.