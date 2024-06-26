O sözler Dursun Özbek'i çılgına çevirdi! "Haddini bil, sen kimsin" dedi ve salonu terk etti

Galatasaray'da gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Dursun Özbek'i oldukça kızdıran bir olay yaşandı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak'ın 'Sürekli yalan söylüyorsunuz. Teessüf etmeyin, beni odanıza da çağırmayın' ifadelerini kullanması üzerine Özbek oldukça sinirlendi.

"HADDİNİ BİL, SEN KİMSİN"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Haddini bil! Sen kimsin bana yalancı diyorsun. Ben senin ağabeyinim!' ifadelerini kullandı.

"KONUŞMA HAKKI OLMAMALI"

Daha sonra Özbek'in 'Ne söylediğinizin artık bir önemi yok. Galatasaray Başkanı'na yalancı diyen birinin burada konuşma hakkı olmamalı' ifadeleri kullanması üzerine Özmızrak, 'Zaten sizin istediğinizde bu' sözlerini sarf etti.





