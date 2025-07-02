O sözleri kimse beklemiyordu! Juventus'tan Osimhen için resmi açıklama geldi... Adeta dalga geçtiler!

Transferde durumu en çok merak edilen isimlerin başında gelen ve geleceği bir türlü netleşmeyen Victor Osimhen'de günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarların gelecek müjdeli bir haberi dört gözle beklerken Nijeryalı yıldız için Juventus iddiaları gündeme gelmişti.

JUVE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Juventus'ta Futbol Stratejisi Direktörü olarak görev yapan Giorgio Chiellini, gündemdeki Osimhen iddialarına açıklık getirdi. İtalyan futbol adamı, Nijeryalı golcüyle ilgilenmediklerini vurguladı.

"BİZİ GÜLDÜREN HABER"

Chiellini, DAZN'a yaptığı açıklamada, "Bizi güldüren çok haber okuyoruz. Osimhen ile bir alakamız yok" ifadelerini kullandı. Chiellini, Juventus'un transfer gündeminin farklı isimler üzerine kurulu olduğunu da ima etti.

KARARINI HALA VERMEDİ

Nijeryalı Futbolcu Victor Osimhen hala gelen teklifleri değerlendiriyor ve Galatasaray'dan istediği süre devam ediyor. Yıldız golcünün yeni durağının neresi olacağı merak konusu.