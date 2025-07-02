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O sözleri kimse beklemiyordu! Juventus'tan Osimhen için resmi açıklama geldi... Adeta dalga geçtiler!

Geleceği bir türlü netlik kazanmayan, Galatasaray taraftarının müjdeli haber gelmesini beklediği Victor Osimhen için birçok iddia ortaya atılırken son olarak Juventus'un oyuncu ile ilgilendiği konuşulmuştu. Bu iddiaların hemen ardından Torino ekibinden beklenmedik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

O sözleri kimse beklemiyordu! Juventus'tan Osimhen için resmi açıklama geldi... Adeta dalga geçtiler!
Berker İşleyen

Transferde durumu en çok merak edilen isimlerin başında gelen ve geleceği bir türlü netleşmeyen Victor Osimhen'de günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarların gelecek müjdeli bir haberi dört gözle beklerken Nijeryalı yıldız için Juventus iddiaları gündeme gelmişti.

JUVE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

O sözleri kimse beklemiyordu! Juventus tan Osimhen için resmi açıklama geldi... Adeta dalga geçtiler! 1

Juventus'ta Futbol Stratejisi Direktörü olarak görev yapan Giorgio Chiellini, gündemdeki Osimhen iddialarına açıklık getirdi. İtalyan futbol adamı, Nijeryalı golcüyle ilgilenmediklerini vurguladı.

"BİZİ GÜLDÜREN HABER"

O sözleri kimse beklemiyordu! Juventus tan Osimhen için resmi açıklama geldi... Adeta dalga geçtiler! 2

Chiellini, DAZN'a yaptığı açıklamada, "Bizi güldüren çok haber okuyoruz. Osimhen ile bir alakamız yok" ifadelerini kullandı. Chiellini, Juventus'un transfer gündeminin farklı isimler üzerine kurulu olduğunu da ima etti.

KARARINI HALA VERMEDİ

O sözleri kimse beklemiyordu! Juventus tan Osimhen için resmi açıklama geldi... Adeta dalga geçtiler! 3

Nijeryalı Futbolcu Victor Osimhen hala gelen teklifleri değerlendiriyor ve Galatasaray'dan istediği süre devam ediyor. Yıldız golcünün yeni durağının neresi olacağı merak konusu.

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