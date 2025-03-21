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O taraftar herkesi şoke etti! Açıklaması gündem oldu... Osimhen'in formasını ne yaptı?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.03.2025 16:30
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Galatasaray-Antalyaspor maçından sonra 3 güvenlik görevlisini aşarak Osimhen'e ulaşan ve büyük bir heyecan yaşayarak hırkasını hediye alan taraftar herkesi şoke etti. Hırkayı 50 bin liraya sattığını açıklayan genç taraftar Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyledi.

O taraftar herkesi şoke etti! Açıklaması gündem oldu... Osimhen'in formasını ne yaptı?

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından küçük bir taraftar çığlık çığlığa Osimhen’in yanına koşmuştu. Güvenlikleri atlatan taraftar Osimhen’e sarılarak hırkasını istemişti. Nijeryalı futbolcu da üzerindeki hırkayı çıkartıp küçük çocuğa vermişti. Bu görüntüler sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de haber olmuştu. Daha önce Mourinho’nun da aynı kişiye hırkasını verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

"MOURINHO’DAN ALDIĞIM HIRKAYI SATMAM"

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Osimhen’den hırkayı alan çocuk Türkiye-Macaristan maçında yine Rams Park’taydı. O taraftar formayı sattığını itiraf edip, "Ben Fenerbahçeliyim. Mourinho’dan aldığım hırkayı satmam. Osimhen’den aldığım hırkayı ise 50 bin TL'ye sattım. Bundan sonraki hedefim Beşiktaşlı Rafa Silva" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
spor galatasaray Victor Osimhen
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