O ülke fena karıştı! Dev kulübün başkan yardımcısı, federasyon başkanına etek fırlattı! 'Çıkarken giysin!'

Yunanistan futbolunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Panathinaikos, AEK, Olympiakos ve PAOK arasında geçen şampiyonluk yarışı devam ederken, Yunanistan Futbol Federasyonu liderliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Panathinaikos, AEK, Olympiakos, PAOK, Aris ve Volos'un yöneticileri ile yabancı merkez hakem kurulu katıldı.

Gergin bir havada geçen ve tansiyonun oldukça yüksek olduğu görüşmede gündeme damga vuracak bir olay yaşandı.

ÖNCE SALDIRDI SONRA ETEK FIRLATTI

Hakem kararlarından memnun olmayan Olympiakos'un ikinci başkanı Kostas Karapapas, federasyon yetkililerine saldırdı. Karapapas, yaşanan anlaşmazlık sonrasında ise federasyon başkanı Takis Baltakos'a etek fırlattı.

"ÇIKARKEN GİYSİN"

Olay sonrasında açıklama yapan Karapapas, "Toplantıdan çıkarken giysin ve işine yarayıp yaramadığına baksın. Federasyon bu ülkedeki en kötü şeydir." ifadelerini kullandı.

Olympiakos'un başkan yardımcısının bu hareketine dair görüntülerin ortaya çıkması, sosyal medyada geniş yer buldu ve Yunanistan'da en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.



