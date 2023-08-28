O ülke fena karıştı! Federasyon başkanına 'cinsel saldırı' soruşturması...

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso’yu zorla öpmüş, Hermoso, rızasının olmadığını açıklamıştı. Futbol camiasında büyük ses getiren olay hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Rubiales hakkında ’cinsel saldırı’ iddiasıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Rubiales, Avustralya’nın Sidney kentindeki Avustralya Stadı’nda 20 Ağustos’ta İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrasında Jenni Hermoso’yu zorla öpmüş, siyasilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi istifasını istemişti.

Tepkiler arttıkça başlangıçta kendisini eleştirenleri "aptallar" olarak nitelendiren Rubiales, geçtiğimiz pazartesi günü geç saatlerde özür videosu yayınlamıştı.

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları ise Jenni Hermoso’ya desteklerini sunarak maçlara çıkmama kararı almıştı. FIFA ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Rubiales’in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

