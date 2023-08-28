SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. O ülke fena karıştı! Federasyon başkanına 'cinsel saldırı' soruşturması...

O ülke fena karıştı! Federasyon başkanına 'cinsel saldırı' soruşturması...

28.08.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales hakkında FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso’yu zorla öptüğü gerekçesiyle “cinsel saldırı” soruşturması başlatıldı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso’yu zorla öpmüş, Hermoso, rızasının olmadığını açıklamıştı. Futbol camiasında büyük ses getiren olay hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Rubiales hakkında ’cinsel saldırı’ iddiasıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

6131a5c7-832a-4d45-a969-09c71784e894

NE OLMUŞTU?

Rubiales, Avustralya’nın Sidney kentindeki Avustralya Stadı’nda 20 Ağustos’ta İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrasında Jenni Hermoso’yu zorla öpmüş, siyasilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi istifasını istemişti.

2023-08-21T140116Z_373760218_RC2YR2A6RANZ_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-ESP-ENG-REPORT (1)

Tepkiler arttıkça başlangıçta kendisini eleştirenleri "aptallar" olarak nitelendiren Rubiales, geçtiğimiz pazartesi günü geç saatlerde özür videosu yayınlamıştı.

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları ise Jenni Hermoso’ya desteklerini sunarak maçlara çıkmama kararı almıştı. FIFA ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Rubiales’in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrılık resmen açıklandı! Portekiz'e gitti...Ayrılık resmen açıklandı! Portekiz'e gitti...
Ve Anderson Talisca'dan resmi açıklama geldi!Ve Anderson Talisca'dan resmi açıklama geldi!
'Umarım Mauro Icardi gününde olmaz''Umarım Mauro Icardi gününde olmaz'
Anahtar Kelimeler:
İspanya cinsel saldırı maçı erden iyet da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.