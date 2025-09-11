Mynet Trend

O ülke Türkçe bilen ajan ilanı açtı! Çifte vatandaşlar kabul edilmecek

Bulgaristan istihbarat teşkilatı Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS) Türkçe bilen ajan ilanı açtı. Alım için çifte vatandaşlığı olanların tercih edilmeyeceği vurgulandı.

Bulgaristan’ın iç istihbarat ve karşı istihbarattan sorumlu kurumu olan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), yeni ajan alımı için yayınladığı ilanda, özellikle Türkçe, Farsça ve Arapça bilen adayların tercih edileceğini belirtti.

Bulgaristan’ın iç istihbarat ve karşı istihbarattan sorumlu kurumu olan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), yeni ajan alımı için ilan yayınladı.

DANS’ın popüler iş bulma siteleri üzerinden yayınladığı ilanda, hem başkent Sofya’daki merkezine hem de Yambol şehrine yeni istihbarat elemanları alınacağını belirtti. İlanda, Sofya’daki merkez için Rusça, Türkçe, Arapça ve Farsça bilen toplam 6 ajan arandığı, Yambol’daki görev için ise özel bir yabancı dil şartı aranmadığı ancak adayın ekonomik güvenlik alanında çalışacağı ifade edildi.

YALNIZCA BULGARİSTAN VATANDAŞLARI BAŞVURABİLİYOR

İlanda, başvuru koşullarında, adayların yalnızca Bulgaristan vatandaşı olmaları gerektiği vurgulanırken, çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin ve özellikle Türkiye’den zorunlu göç edenlerin istihdam edilmeyeceği belirtildi.

