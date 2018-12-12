O ülkede anneler gerdek gecesi kızlarının bekaretini kaybetmesini izliyor

Hala süre gelen cinssel kurallardan garip karşılananlar bunlarla sınırlı değil. Bakın Kolombiya'dan Mısır'a, Hong Kong'tan İtalya'ya bakın nasıl tuhaf kurallar uygulanıyor...
Şaşırtan gelenekler
KOLOMBİYA / ANNE, DÜĞÜN GECESİ KIZININ GERDEK GECESİNİ İZLİYOR
Kolombiya'da Cali'de değişik bir gelenek. Anneler, düğün gecesi kızlarının bekaretini kaybetmelerini izliyor.
MISIR / BİR KADINA ZAYIF DEMEK HAKARET SAYILIYOR
Mısır'da ideal güzelliği tanımlarken "Tombul" olmak esas alınıyor. Öyle ki bir kadına "zayıf" dendiğinde bunu hakaret olarak algılıyor.
HONG KONG / ALDATAN KOCAYI BOĞARAK ÖLDÜRMEK YASAL SAYILIYOR
Hong Kong'da kadınların kendisini aldatan kocalarını öldürmeleri yasal sayılıyor. Fakat herhangi bir alet kullanmadan, sadece elleriyle öldürmesi gerekiyor.
BUDAPEŞTE / IŞIKLAR AÇIKKEN, İLİŞKİYE GİRMEK YASAK
Budapeşte'de ışıklar açık cinsel ilişkiye girilmiyor.
PAKİSTAN / ÇORAPSIZ AYAKKABI GİYMEK ÇEKİCİ GELİYOR
Pakistan'da kadınları en çok heyecanlandıran detay erkeklerin çorapsız ayakkabı giymesi. Bu durum onlara son derece çekici geliyor.
İTALYA / ERKEKLER ÇOK GEÇ EVLENİYOR YA DA EVLENMİYOR
İtalyan erkekleri ailesinden kopabilme konusunda çok hassas. Yapılan araştırmalara göre pek çoğu evlenene kadar ailelerinden kopamıyor ve 30-40 yaş aralığında evleniyor.
HİNDİSTAN / 900'LÜ HATLAR BİRÇOK KİŞİYİ BORÇ BATAĞINA SOKTU
Hindistan'da 900'lu hatlar diye tabir ettiğimiz erotik sohbet hatları ilk çıktığında o kadar ilgi gördü ki birçok kişi borç batağına girdi. Artık bu hatlar yasaklandı ve kullanılmıyor.
YENİ ZELANDA / ORGAZM GÜNÜNÜ KUTLUYORLAR
Yeni Zelanda'lılar orgazmı uluslararası bir gün olarak kutluyor.
IRAK / EN ÇOK VİAGRA SATILAN ÜLKE
Irak'ta erkekler "viagra" kelimesini kullanmaktan çekindiği için eczaneye gittiğinde "mavi hap alabilir miyim?" diye soruyor. Fakat dünyada en çok viagra satılan yerlerin başında geliyor.
OHIO / ERKEK POSTER YA DA FOTOĞRAFI ÖNÜNDE SOYUNMAK YASAK
Ohio, Oxford'da, Bir kadının bir erkeğin fotoğrafının önünde giysilerini çıkarması yasa dışı.
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