O ülkede peçe kullanımı yasaklanıyor! Uymayana 3 bin avro ceza kesilecek

Ulusal basında yer alan haberlere göre, FDI partisinden milletvekillerin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "Ayrılıkçılığa Karşı" isimli yasa tasarısı, burka, nikap ve peçenin, kamu binaları, okullar ve üniversiteler gibi kamusal alanlarda yasaklanmasını, camilere yönelik bağış ve finansmanların belli şeffaflık kurallarına göre düzenlenmesini ve de "zorla evlendirme suçu"na daha ağır cezalar getirilmesini öngörüyor.

3 BİN AVRO CEZA KESİLECEK

Tasarıya göre, peçe yasağını ihlal edenlere 300 ile 3 bin avro arasında para cezası da kesilebilecek.

Meloni'nin koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi de ocak ayında parlamentoya burka ve peçe gibi "yüzü kapatan" kıyafetler olarak tanımlanan giysilerin kamusal alanda yasaklanmasını öngören ve bu haliyle FDI'nın teklifine göre daha sınırlı kapsamda olan bir yasa teklifi vermişti. Lig'in tasarısının parlamentonun ilgili komisyonunda incelenme süreci devam ederken, FDI'nın tasarısı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği bilinmiyor.

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır