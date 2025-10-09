Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

O ülkede peçe kullanımı yasaklanıyor! Uymayana 3 bin avro ceza kesilecek

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FDI) tarafından parlamentoya, kamusal alanda burka, nikap ve peçe kullanılmasını yasaklayan ve de camilerin finansmanlarına yönelik kontrolleri artıran yasa teklifi sunuldu. Tasarıya göre, peçe yasağını ihlal edenlere 300 ile 3 bin avro arasında para cezası da kesilebilecek.

O ülkede peçe kullanımı yasaklanıyor! Uymayana 3 bin avro ceza kesilecek

Ulusal basında yer alan haberlere göre, FDI partisinden milletvekillerin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "Ayrılıkçılığa Karşı" isimli yasa tasarısı, burka, nikap ve peçenin, kamu binaları, okullar ve üniversiteler gibi kamusal alanlarda yasaklanmasını, camilere yönelik bağış ve finansmanların belli şeffaflık kurallarına göre düzenlenmesini ve de "zorla evlendirme suçu"na daha ağır cezalar getirilmesini öngörüyor.

O ülkede peçe kullanımı yasaklanıyor! Uymayana 3 bin avro ceza kesilecek 1

3 BİN AVRO CEZA KESİLECEK

Tasarıya göre, peçe yasağını ihlal edenlere 300 ile 3 bin avro arasında para cezası da kesilebilecek.

O ülkede peçe kullanımı yasaklanıyor! Uymayana 3 bin avro ceza kesilecek 2

Meloni'nin koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi de ocak ayında parlamentoya burka ve peçe gibi "yüzü kapatan" kıyafetler olarak tanımlanan giysilerin kamusal alanda yasaklanmasını öngören ve bu haliyle FDI'nın teklifine göre daha sınırlı kapsamda olan bir yasa teklifi vermişti. Lig'in tasarısının parlamentonun ilgili komisyonunda incelenme süreci devam ederken, FDI'nın tasarısı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği bilinmiyor.

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğudan batıya 80 km, kuzeyden güneye 200 km! Bir ilin ekonomisini etkileyecek... Tam 200 milyon yıl öncesine aitDoğudan batıya 80 km, kuzeyden güneye 200 km! Bir ilin ekonomisini etkileyecek... Tam 200 milyon yıl öncesine ait
"Yok artık" dedirten olay! Canlı yayında doğum yaptı"Yok artık" dedirten olay! Canlı yayında doğum yaptı

Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.