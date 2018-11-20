O ülkede sokakta sakız çiğnemek yasak

Kimi ülkelerde sokakta sakız çiğnemek dahi yasakken, bazı ülkeler esnek sosyal kurallarıyla şaşırtıyor. İşte o ülkeler ve ilginç kuralları...

Bu ülkelerdeki kurallar duyanları şaşırtıyor

EKVATOR GİNESi Hükümet, insanları okuma yazma konusunda cesaretlendirmiyor. Okuma yazma öğrenme için sundukları imkanlar dünyanın birçok yerinden çok daha az.

Öte yandan, ülkede kitap satan bir dükkan bulmak bile çok zorken turistlerin bile bu imkandan yararlanması oldukça düşük.

JAPONYA Japonya uyuşturucu konusunda sıfır toleransı olan ülkeler arasında. Yasa dışı bir şekilde uyuşturucu yetiştirmek, dağıtmak bir hayli kötü koşullarda cezaevine girmekle sonuçlanıyor. Bu kurallar Japon vatandaşlarına geçerli olduğu gibi yabancılar için de söz konusu.

KUZEY KORE Televizyon, radyo ve yazıcı gibi kaynakların hepsi hükümet tarafından sansürleniyor. İnternete erişim sadece yüksek gelirli kesime sağlanırken o da çok kısıtlı bir şekilde sadece hükümetin izin verdiği alanlarda mümkün oluyor.

Evlilik öncesi ilişkinin yasak olduğu ülkede, kadınların pantolon giymesi yasak, erkeklerinse 2 haftada bir traş olması gerekiyor.

SİNGAPUR Yaşam standartlarının oldukça yüksek olduğu Singapur'da ise daha farklı yasaklar söz konusu.

Caddede dolaşırken sakız çiğnemek, yere tükürmek, sigara içmek hatta kamu alanında yanlış kıyafetler giymek oldukça katı yaptırımlarla sonuçlanıyor.

KÜBA Komünist bir ülke olarak kabul edilen Küba'da vatandaşlar sıkı kurallara maruz kalabiliyor. Hükümete karşı bir söz söyleyen ya da eylem gerçekleştiren bir kişi hemen tutuklanıyor ve cezalandırılıyor.

Buna ek olarak, vatandaşların izin almadan Havana'da yaşaması da yasak.

ÇİN Çin'de hükümet karşıtı protesto düzenlemek veya bu protestolara katılmak ciddi yaptırımlarla sonuçlanıyor.

Dünyada idam cezasının uygulanma oranın en yüksek olduğu ülke olarak bilinen Çin, 2003 yılında 10 bin kişiyi 2014 yılında ise 2400 kişiyi idam cezasına çarptırmıştı.

Yasa dışı şeylerin dışında, ülkede Batı fikirlerinin konuşulması gençlerin aklını karıştıracağı düşüncesiyle yasaklanmıştır.Medya kontrollü ve kısıtlı bir şekilde kullanılabiliyor. Değişim, reform, isyan gibi konuların tartışılması ise söz konusu değil.

MALEZYA Uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti söz konusu olduğunda ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Belli bir miktarın üzerinde esrar veya eroin kullanmanın sonucu idam. Herhangi uyuşturucu maddesine sahip olmanın cezası çok yüksek para cezalarıyla sonuçlanıyor.

Bu kurallar kişinin uyruğunun neresi olduğuna bakılmaksızın uygulanıyor. 2013 yılında 3 Özbekistan vatandaşı ölüm cezasına çarptırılmıştı.