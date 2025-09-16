Mynet Trend

O ülkede 'yayıncı' krizi! 'Solcu'larla gizli görüşme ortaya çıktı! Sağcılar ayağa kalktı

Fransa'da devlet radyosu yayıncılarının Sosyalist Parti yetkilileriyle bir kafede görüşmesi krize neden oldu.

Fransa'da devlet radyosu France Inter'in sabah programının sunucusu Patrick Cohen ile siyasi yorumcu Thomas Legrand'ın Paris'taki bir kafede üst düzey iki Sosyalist Parti üyesiyle görüştüğü görüntüler olay oldu.

O ülkede yayıncı krizi! Solcu larla gizli görüşme ortaya çıktı! Sağcılar ayağa kalktı 1

Görüntülerde tarafların 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez soldan Raphael Glucksmann'ı öne çıkarma ve gelecek bahardaki Paris belediye başkanlığına adaylığını koyacak merkez sağcı Kültür Bakanı Rachida Dati'nin önünü kesme stratejilerini tartıştığı görüldü.

O ülkede yayıncı krizi! Solcu larla gizli görüşme ortaya çıktı! Sağcılar ayağa kalktı 2

Kültür Bakanı Dati hem yayıncılıktan sorumlu bakan olması hem de Paris belediye başkanlığına aday olması nedeniyle doğrudan hedef haline geldiğini belirterek "Kamu yayıncılarının beni seçimden silmeyi planlaması kabul edilemez. Cezalandırılacaklar" dedi.

GAZETECİ İSTİFA ETTİ

Devlet radyosu ve televizyonunun üst düzey yöneticileri Sibyle Veil ve Delphine Ernotte, "siyasi tarafsızlık yükümlülüklerini" hatırlatmak üzere yayıncılığın düzenleyici kurumu Arcom tarafından ifadeye çağrıldı. Legrand görevden uzaklaştırıldı ve çok geçmeden istifa etti.

O ülkede yayıncı krizi! Solcu larla gizli görüşme ortaya çıktı! Sağcılar ayağa kalktı 3

Fransa
