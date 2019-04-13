O zaman dans! Bu kediler asla yerinde durmuyor!

Kediler bir anda kabadayı kesilebilen, sizi koltuğun en köşesine sinsice gönderen, sevmek kadar sevilmekten büyük zevk alan esrarengiz hayvanlardır.

Dans becerileriyle ünlü olmasalar da neredeyse yıldızlara ulaşacak kadar yükseğe zıpladıklarına illa ki şahit olmuşsunuzdur.

Pek çok kültürde çeşitli dans figürleri, etnik hareketleri var. Tabii en iyi dans figürlerinin insanlara ait olduğunu düşünüyorsanız bir daha düşünün.

Çünkü şimdi karşılaşacağınız kediler de en az insanlar kadar enerjilerini dansla atıyor, görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

İşte Boredpanda'nın internetten derlediği en komik kedi fotoğrafları





