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O zaman dans! Bu kediler asla yerinde durmuyor!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 13.04.2019 13:26 | Son Güncelleme

Kedilerin keyfi yerinde olduğunda dayanılmaz bir tatlılığa bürünüyorlar! İşte buna tanık olacağınız, enerjilerini dansla atan birbirinden komik kedi fotoğrafları...

O zaman dans! Bu kediler asla yerinde durmuyor!

Kediler bir anda kabadayı kesilebilen, sizi koltuğun en köşesine sinsice gönderen, sevmek kadar sevilmekten büyük zevk alan esrarengiz hayvanlardır.

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Dans becerileriyle ünlü olmasalar da neredeyse yıldızlara ulaşacak kadar yükseğe zıpladıklarına illa ki şahit olmuşsunuzdur.

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Pek çok kültürde çeşitli dans figürleri, etnik hareketleri var. Tabii en iyi dans figürlerinin insanlara ait olduğunu düşünüyorsanız bir daha düşünün.

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Çünkü şimdi karşılaşacağınız kediler de en az insanlar kadar enerjilerini dansla atıyor, görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

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İşte Boredpanda'nın internetten derlediği en komik kedi fotoğrafları

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