Obez annelerin çocukları kanser tehdidiyle karşı karşıya

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu önemli araştırmanın detayları hakkında bazi bilgiler verdi.

RİSK YÜZDE 57 DAHA FAZLA

“Pittsburg Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 2003 ve 2016 yılları arasında Pensilvanya’daki doğum ve kanser vakalarını analiz ettiler. Yeni araştırmaya göre obez annelerden doğan çocuklar yüzde 57 daha fazla kansere yakalanma tehlikesi altındalar.

Araştırmacılar, 2 milyon doğum ve 3 bin kanser vakasını incelediler ve fetüs gelişimi için çok önemli olan insülin hormonu seviyesindeki bozulmaların, fetüste tehlikeli olabilecek hücre değişimlerine sebep olduğunu buldular.

Özellikle vücut kitle indeksi 40 ve üstünde olan annelerden doğan çocuklarda ilk 5 yaşta lösemi riski yüzde 57 daha fazlaydı.

FASTFOOD VE ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTIN

Amerikan Epidemiyoloji dergisinde yayınlanan bu çalışmanın öneminin yeterince anlaşılması, gebe kadınlarda fastfood ve şeker tüketimini azaltması en faydalı yanı olacaktır.

Araştırmacılar obesite ve çocukluk çağı kanserleri arasındaki bağın nedenini tam olarak belirleyemeseler bile bazı teoriler geliştirmiştir. Bu teorilerin en geçerlisi de insülin hormonu seviyesindeki bozulmaların, fetüste hücrelerin değişimine yol açtığıdır. Yine bu bozulmuş hormon dengesi annenin hücrelerindeki gen ekspresyonunu değiştirerek ileriki nesillerde de sorunlar oluşmasına sebep vermektedir.