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Obezite hastası kadın evinden itfaiye merdiveniyle çıkarıldı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 20.03.2019 07:46 | Son Güncelleme

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Yeter Temel isimli obezite hastası kadın, kilosu nedeniyle hastaneye gidemeyince itfaiyeden yardım istedi. 60 yaşındaki kadın cankur ekipleri tarafından 3'üncü kattaki evinin balkonundan merdivenli itfaiye aracı ile çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü.

Obezite hastası kadın evinden itfaiye merdiveniyle çıkarıldı!

Merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi 4334 Sokak'ta yaşayan obezite hastası Yeter Temel, rahatsızlandı. 150 kilo ağırlığındaki Temel, 3'üncü kattaki evinden inemediği için hastaneye gidemedi. Bunun üzerine kadının eşi Kenan Temel, itfaiyeden yardım istedi.

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Olay yerine gelen itfaiyenin Cankur ekibi, Yeter Temel'i merdivenli kurtarma aracı ile evinin balkonundan alarak dışarı çıkardı.

Temel, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana obezite hastane

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