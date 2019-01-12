SPOR

Obi Mikel Fenerbahçe'den yüksek ücret talep etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Obi Mikel'in sarı lacivertlilerden yüksek ücret talep ettiği öne sürüldü.

Obi Mikel Fenerbahçe'den yüksek ücret talep etti

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken gündeme gelen isimlerden biri olan Obi Mikel için Nijerya basınında yeni bir iddia yer aldı. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile görüştüğünü ancak yüksek ücret talep ettiği için sarı lacivertlilerin transferde geri adım attığı öne sürüldü.

Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Teda formasını giyen ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşme yapan Fenerbahçe, Obi Mikel'in yüksek ücret istemesiyle geri adım attı. Nijerya basınında yer alan haberlere göre Mikel, Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü. ABD'den de teklifler aldığı belirtilen Mikel'in Fenerbahçe'den istediği maaşın yüksek olması nedeniyle sarı lacivertlilerin transferden vazgeçtiği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinde başlayan ve ardından Lyn takımına transfer olan Mikel, 2006 yılında buradan Chelsea'ye transfer oldu. 11 yıl boyunca İngiliz kulübünde forma giyen Nijeryalı futbolcu, 2017 yılında da Çin Ligi takımlarından TJ Teda ile anlaşmıştı. Miken, Milli Takım'da bugüne kadar 85 maçta forma giydi ve 6 gol attı. (FUTBOL ARENA)

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
'F.Bahçe'den teklif almadım''F.Bahçe'den teklif almadım'
F.Bahçe emin adımlarla ilerliyorF.Bahçe emin adımlarla ilerliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Obi Mikel Spor Toto Süper Lig Nijerya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Başakşehir Visca'yı açıkladı! Fenerbahçe...

Başakşehir Visca'yı açıkladı! Fenerbahçe...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Obi Mikel Fenerbahçe'den yüksek ücret talep etti

Obi Mikel yüksek ücret talep etti

Abdullah Avcı: Fenerbahçe'den teklif almadım

'F.Bahçe'den teklif almadım'

Fenerbahçe Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor

F.Bahçe emin adımlarla ilerliyor

Alberth Elis Fenerbahçe'den teklif aldığını ve görüştüklerini itiraf etti

Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı

Serdar Aziz Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon Euro kazanacak

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Fenerbahçe 3 - 2 AZ Alkmaar

F.Bahçe'den gollü prova

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.