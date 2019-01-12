Obi Mikel Fenerbahçe'den yüksek ücret talep etti

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken gündeme gelen isimlerden biri olan Obi Mikel için Nijerya basınında yeni bir iddia yer aldı. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile görüştüğünü ancak yüksek ücret talep ettiği için sarı lacivertlilerin transferde geri adım attığı öne sürüldü.

Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Teda formasını giyen ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşme yapan Fenerbahçe, Obi Mikel'in yüksek ücret istemesiyle geri adım attı. Nijerya basınında yer alan haberlere göre Mikel, Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü. ABD'den de teklifler aldığı belirtilen Mikel'in Fenerbahçe'den istediği maaşın yüksek olması nedeniyle sarı lacivertlilerin transferden vazgeçtiği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinde başlayan ve ardından Lyn takımına transfer olan Mikel, 2006 yılında buradan Chelsea'ye transfer oldu. 11 yıl boyunca İngiliz kulübünde forma giyen Nijeryalı futbolcu, 2017 yılında da Çin Ligi takımlarından TJ Teda ile anlaşmıştı. Miken, Milli Takım'da bugüne kadar 85 maçta forma giydi ve 6 gol attı. (FUTBOL ARENA)

