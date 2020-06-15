Obradovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç açıkladı!

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Odradovic'in ayrılıp ayrılmayacağı ile açıklamalarda bulunan Ali Koç, net ifadeler kullandı.

"BUGÜN İSTANBUL'A GELDİ"

Ali Koç,"Sayın Obradovic bugün İstanbul'a geldi. Şu an kendisi Gherardini ve Semih Özsoy ile yemekteler. Önümüzdeki sezon ne olacağını yarın konuşacağız. Basketbolun bütçesi yeni sezonda maalesef 30 milyonlar civarı değil. Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir. Fenerbahçe ve basketbolun efsanesidir. Fenerbahçe'deki yeri bambaşkadır." ifadelerini kullandı.

