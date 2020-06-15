SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Obradovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç açıkladı!

Obradovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.06.2020 22:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Obradovic'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Obradovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç açıkladı!

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Odradovic'in ayrılıp ayrılmayacağı ile açıklamalarda bulunan Ali Koç, net ifadeler kullandı.

"BUGÜN İSTANBUL'A GELDİ"

Ali Koç,"Sayın Obradovic bugün İstanbul'a geldi. Şu an kendisi Gherardini ve Semih Özsoy ile yemekteler. Önümüzdeki sezon ne olacağını yarın konuşacağız. Basketbolun bütçesi yeni sezonda maalesef 30 milyonlar civarı değil. Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir. Fenerbahçe ve basketbolun efsanesidir. Fenerbahçe'deki yeri bambaşkadır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
Dev maç şifresiz yayınlanacak!Dev maç şifresiz yayınlanacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku'

'Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Obradovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç açıkladı!

Odradovic Fenerbahçe'de kalacak mı? Açıklandı!

Fenerbahçe'de Max Kruse ameliyat edildi!

Fenerbahçe'de Kruse şoku!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Nihat Özdemir ile ilgili açıklamalarda bulundu

Kahpe örgüt Fenerbahçe'ye saldırdı

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu

Dev derbi için flaş gelişme

Nargile içerken yakalanan Max Kruse takımdan gönderiliyor

Nargile içerken yakalandı! Gönderiliyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.