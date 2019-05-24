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Obradovic: İkinci yarıda akıllı oynadık

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.05.2019 08:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u 82-72 yenerek seride 1-0 öne geçtikleri ilk maçta, ikinci yarıda çok çalışıp, akıllı oynadıklarını söyledi.

Obradovic: İkinci yarıda akıllı oynadık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, THY Avrupa Ligi dönüşü lig maçları oynamanın zor olduğunu belirterek, "Oyuncularla konuşup kendimizi hazırlamaya çalıştık. Bizim için gerçekten zor bir dönemdi. Oyuncu eksikliklerimiz var. Hiçbir zaman böyle bir durumumuz olmamıştı. Türk Telekom, çok iyi bir takım. Nasıl oynaması gerektiğinin bilincindeler. Takım gibi oynuyorlar. Maçta 20 sayı öne geçtiler. Hücumda heyecanlandık ve nasıl oynamamız gerektiğini anlayamadık. Çok kolay sayılar üretmelerine izin verdik. Bunu değiştirmeye çalıştık ve soyunma odasına 7 sayı geride girdik. Soyunma odasında maçı kazanmak istiyorsak oyunumuzu değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. 20 sayıdan gelip, 10 sayı önde bitirdik. Takım çok iyi çalışıp, akıllı oynadı ve maçı kazandık. Oyuncularımı bunun için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara verdikleri destek için teşekkür eden Sırp başantrenör, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takımdan tek dileğim 40 dakika boyunca savaşmaları. Şu an kolay değil ama elimizden gelen her şeyi sahaya vermemiz gerekiyor. Türk Telekom'u da bugünkü oyunları için tebrik ediyorum. Onların kenar yönetiminin arkasındaki davranışlar için özür diliyorum. Bizim taraftarımız basketbolu gerçekten çok iyi anlıyor ve her zaman saygı gösteriyor."

İki sezon önce Gaziantep Basketbol'a karşı 24 sayıdan geri gelip, sonraki süreçte arka arkaya galibiyetler alarak hem THY Avrupa Ligi hem de Türkiye Ligi'ni şampiyon tamamladıklarının hatırlatılması üzerine Obradovic, "Bunun benzerinin olmasını hepimiz istiyoruz. Henüz ilk maç ve kolay olmadığını düşünmek gerekiyor. Kendimizi Ankara'daki maçın kolay olmayacağına inandırmamız gerekiyor. Gerekli enerji ve motivasyonu bulmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
zeljko obradovic Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi türk telekom Fenerbahçe Beko

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