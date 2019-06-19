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Obradovic'ten Fenerbahçe'ye yılın transferi! Nando De Colo iddiası

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 19.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

Rusya ekibi CSKA Moskova'nın Fransız skorer basketbolcusu Nando De Colo, takımından ayrıldı. Yıldız basketbolcunun Fenerbahçe Beko'ya transferi gündemde.

Obradovic'ten Fenerbahçe'ye yılın transferi! Nando De Colo iddiası

Fransız yıldız Nando De Colo'nun CSKA Moskova'ya veda etmesi Avrupa basketbolunda domino etkisi yaratmaya hazırlanıyor. CSKA Moskova Kulübü, sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki De Colo'nun takımdan ayrıldığını duyurdu. NBA sinyali veren Nando De Colo'nun Avrupa'da kalması durumunda transfer süreci için çok güçlü üç aday var; Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve Barcelona.

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Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcuyla ilgilendiği biliniyordu. Maaş bütçesinde daralmaya gitmeyecek olan ancak geride bıraktığımız sezondan çok daha iddialı ve rotasyonu kaliteli bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko da, Nando de Colo için şimdiden nabız yoklamaya başladı.

Yıldız basketbolcunun da Obradovic nedeniyle sarı lacivertli takıma sıcak baktığı ifade ediliyor. Nando De Colo'nun Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği iddia edilse de sarı-lacivertli kulüp şu ana kadar bu konudaki sessizliğini koruyor.

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Moskova ekibinde 292 maça çıkan De Colo, 16,4 sayı, 3,9 asist, 2,9 ribaunt ortalamaları yakaladı. De Colo, 2014'ten bu yana forma giydiği CSKA Moskova'da iki kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransız milli oyuncu ayrıca THY Avrupa Ligi'nde 2016 yılının en skorer ve en değerli oyuncusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Nando De Colo Obradovic CSKA Moskova

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eğer olursa harika bir transfer olur.Birde Khimki Moskova'nın o sayı makinası gelirse Muhteşem olur
yakışır.
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