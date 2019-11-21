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Obradovic yine molasıyla gündem oldu! 'Lütfen...'

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.11.2019 03:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, geçen hafta olduğu gibi yine mola konuşmasıyla gündem oldu. Barcelona deplasmanında fark açılınca Obradovic molada oyunculara ''Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen rica etsem biraz savunma yapar mısınız?'' dedi.

Obradovic yine molasıyla gündem oldu! 'Lütfen...'

Barcelona deplasmanında fark açılınca mola alan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, yaptığı konuşmayla maça damgasını vurdu.

Obradovic, farkın 20 olmasının ardından yaptığı molada ''Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen rica etsem biraz savunma yapar mısınız?'' sözlerine kullandı.

Sırp hoca, CSKA Moskova maçında aldığı molada oyuncularına küfretmiş ve sert sözleriyle dikkat çekmişti.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
EMEK HIRSIZI ŞİKECİ KLÜBÜN ANTRENÖRÜ BAKTIKI BAŞARI YOK ŞOWA BAŞLADI:))))
gs aclarin zoruna gidiyor fenerin basariszligi :))) her kulvarda sokaruz size
Bunların ağzına mıçsa yeridir Zeljko’nun.
EMEK HIRSIZI ŞİKECİ KLÜBÜN ANTRENÖRÜ BAKTIKI BAŞARI YOK ŞOWA BAŞLADI:)))
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