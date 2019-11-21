Obradovic yine molasıyla gündem oldu! 'Lütfen...'

Barcelona deplasmanında fark açılınca mola alan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, yaptığı konuşmayla maça damgasını vurdu.

Obradovic, farkın 20 olmasının ardından yaptığı molada ''Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen rica etsem biraz savunma yapar mısınız?'' sözlerine kullandı.

Sırp hoca, CSKA Moskova maçında aldığı molada oyuncularına küfretmiş ve sert sözleriyle dikkat çekmişti.

