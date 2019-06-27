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Ödemiş'in yöresel lezzetleri sınırları aşıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yöreye özgü hazırlanan birbirinden lezzetli yiyecekler, yöre halkı tarafından tercih edilmesinin yanı sıra, çevre ilçe, il ve yurt dışından da rağbet görüyor.

Ödemiş'in yöresel lezzetleri sınırları aşıyor

Yöreyle özdeşleşen yağda kızartılmış kıtır ekmek üzerinde sunulan Ödemiş köftesi, kent sakinlerinin yemek tercihlerinde ilk sırada geliyor. Köftenin yanında Ödemişli yöre kadınlarının el emeğiyle hazırladığı ısırgan otlu, ıspanaklı veya peynirli sac pidesi de ayaküstü tüketilen bir sokak lezzeti olma özelliğiyle tercih ediliyor. Öte yandan, özellikle yaz aylarında serinletici etkisi nedeniyle tercih edilen kar helvası da yoğun ilgi görüyor.

Birçok yerde satışa sunulan kar helvası, Ödemiş halkı tarafından da sahipleniliyor. Bölge halkı Ödemiş mutfağından çıkan geleneksel tarifleri diğer illere de tanıtmak istiyor.

Ödemiş köftesi için geliyorlar

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Ödemiş'in köftesiyle ünlü olduğuna değinen köfte ustası Cevdet Kabak (78), "Benim ömrüm köftecilikle geçti. 7 yaşında çırak olarak başladım daha sonra birçok kişiye el verdim. Çocuklarımı da köfteci yaptım. Ödemiş köftesinin farkı usta elidir. Adıyla sanıyla Ödemiş köftesi her daim tercih ediliyor. Özellikle festivallerin olmazsa olmazı. Ödemiş köftesinin kendine özel sırları vardır. Tereyağlı köfteye irmik, soğan, kimyon ve karabiber ekliyoruz. Ödemiş köftesi uzun ince olarak servis ediliyor ve ekmekleri tereyağı ve pul biberine batırılıyor. Dünyanın bir ucundan Ödemiş köftesini tatmak isteyenler buraya geliyor" dedi.

Ödemiş'e özel sac pidesi

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Ödemiş'in yöresel lezzetlerinden sac pidesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Meryem Üçüncü, "Sac pidesini kendim açıyorum, otunu kıyıyorum. Annem, oğlum ve kardeşim ile birlikte pişirip festivallerde satıyoruz. Isırgan, ıspanak veya peynirden hazırladığımız sac pidesinin en önemli özelliği ise yer ateşinde yapılması. Annem ilk bu işi yapmaya başladığında sac pidesi 10 kuruşa satılıyordu. O kadar uzun süredir ailecek yapıyoruz. Şimdi 5 TL'den satıyoruz" diye konuştu.

"Kar helvası Ödemiş'indir"

Ödemiş'te kar helvası satışı yapan Adem Yördem ise, "Dağlarda kuyularımız var. 2 bin 950 rakımlı dağlarda yağan karları kuyularımıza dolduruyoruz. Kuyularımız dolduktan sonra üzerlerini hasır ve topraklarla kapatıyoruz. Yaz sezonu geldiği zaman kar testereleri ile karları kesiyoruz ve özel çuvallara koyuyoruz. Kar helvasını vişne şurubuyla karıştırıyoruz. Birçok yerde pekmezle yapılıyor ama buralarda pekmez tercih edilmiyor. Her yöre kar helvasının kendine ait olduğunu söyler ama kar helvası asıl Ödemiş'in meşhur gıdalarındandır. Kar helvası harareti kesiyor ve serinletiyor. Kar helvasının ezerek ve yavaş yavaş tüketilmesi gerekiyor. Küçük bardağı 3, büyük bardağı 5 TL'den satılıyor" dedi.

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izmir yemekleri yöresel yemekler kar helvası

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