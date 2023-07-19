ODTÜ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile ODTÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|105 + 3
|878
|541.13361
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|195 + 5
|2094
|534.31365
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|85 + 3
|3346
|529.13098
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|85 + 3
|5000
|524.16765
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|180 + 5
|6321
|520.86585
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|13604
|506.24434
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|15189
|503.64235
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|90 + 3
|18184
|499.06217
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Fizik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|90 + 3
|24599
|489.58235
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|2017
|488.40342
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|16
|25837
|487.88554
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Matematik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|27046
|486.19722
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İktisat(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|90 + 3
|2604
|482.14176
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Psikoloji(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|90 + 3
|2770
|480.82678
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İstatistik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|31702
|480.09368
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|115 + 3
|33310
|477.98888
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|90 + 3
|4710
|477.98369
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|1
|4763
|477.51039
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Biyoloji(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|35360
|475.39314
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|1
|3497
|475.0678
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|3923
|471.87987
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|8
|39361
|470.36212
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|39723
|469.93246
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|39894
|469.7349
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Kimya(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|44394
|464.30878
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|6043
|460.28141
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|75 + 2
|48588
|459.28827
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|8
|49514
|458.17603
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|8
|49541
|458.14201
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|180 + 5
|49564
|458.11386
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|49727
|457.93896
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|51958
|455.30039
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tarih(İngilizce) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|2239
|453.37757
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|55 + 2
|53959
|453.00904
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|6
|54628
|452.27523
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|7
|55967
|450.69802
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Maden Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|59232
|447.05827
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|3321
|444.55956
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|65698
|439.89535
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|1
|12796
|438.63293
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|71175
|433.88442
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|74437
|430.43819
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Sosyoloji(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|19276
|428.21767
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|77455
|427.33536
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|89101
|415.64499
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|8
|19518
|412.74929
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|96290
|408.95261
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30 + 1
|98236
|407.15605
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Felsefe(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|46794
|406.40043
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|119066
|388.90076
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|126099
|383.24664
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80
|126739
|382.74597
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|10
|138053
|374.37042
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Psikoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|15
|124705
|368.36922
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|139740
|362.64293
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|140525
|362.33776
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40
|164139
|356.91074
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|164691
|356.58636
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|23
|40410
|354.90093
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Felsefe(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|1
|166363
|353.26208
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|183811
|345.64915
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|20
|257609
|328.12645
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|231272
|323.01524
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|4
|256544
|312.85639
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|33
|262381
|310.73187
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|45
|267083
|309.0309
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|35
|69139
|284.77095
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|15
|525127
|284.40415
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|5
|71700
|278.86191
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|765018
|259.57909
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|771232
|259.02311
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|75
|775685
|258.63859
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|7
|811497
|255.4961
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|-
|-
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40
|-
|-
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|14
|-
|-
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|25
|-
|-
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|-
|-
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|-
|-
|-
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|8
|-
|-
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.