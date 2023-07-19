EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ODTÜ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile ODTÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ODTÜ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile ODTÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

19.07.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama 20 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleniyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve barı sıralamaları hakkında bilgiler...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 105 + 3 878 541.13361
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 195 + 5 2094 534.31365
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 85 + 3 3346 529.13098
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 85 + 3 5000 524.16765
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 180 + 5 6321 520.86585
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 13604 506.24434
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 15189 503.64235
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 18184 499.06217
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Fizik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 24599 489.58235
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 2017 488.40342
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 16 25837 487.88554
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Matematik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 27046 486.19722
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 2604 482.14176
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Psikoloji(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 2770 480.82678
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İstatistik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 31702 480.09368
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 115 + 3 33310 477.98888
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 90 + 3 4710 477.98369
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2022 1 4763 477.51039
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Biyoloji(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 35360 475.39314
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İşletme(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 1 3497 475.0678
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 3923 471.87987
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 8 39361 470.36212
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 39723 469.93246
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 39894 469.7349
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Kimya(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 44394 464.30878
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 6043 460.28141
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Gıda Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 75 + 2 48588 459.28827
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 8 49514 458.17603
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 8 49541 458.14201
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 180 + 5 49564 458.11386
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 49727 457.93896
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 51958 455.30039
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tarih(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 2239 453.37757
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Çevre Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 55 + 2 53959 453.00904
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 6 54628 452.27523
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 7 55967 450.69802
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Maden Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 59232 447.05827
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 3321 444.55956
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 65698 439.89535
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 1 12796 438.63293
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Fizik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 71175 433.88442
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 74437 430.43819
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Sosyoloji(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 19276 428.21767
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Kimya Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 77455 427.33536
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 89101 415.64499
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 2022 8 19518 412.74929
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Gıda Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 96290 408.95261
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 98236 407.15605
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Felsefe(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 46794 406.40043
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Kimya Öğretmenliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 119066 388.90076
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 126099 383.24664
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 80 126739 382.74597
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 10 138053 374.37042
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Psikoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 15 124705 368.36922
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 139740 362.64293
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İşletme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 140525 362.33776
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 40 164139 356.91074
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 5 164691 356.58636
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2022 23 40410 354.90093
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Felsefe(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2022 1 166363 353.26208
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 183811 345.64915
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İşletme(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 20 257609 328.12645
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 5 231272 323.01524
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 4 256544 312.85639
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 33 262381 310.73187
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 45 267083 309.0309
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2022 35 69139 284.77095
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 15 525127 284.40415
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2022 5 71700 278.86191
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İşletme(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 5 765018 259.57909
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 10 771232 259.02311
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 75 775685 258.63859
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 7 811497 255.4961
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 5 - -
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 40 - -
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 14 - -
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 - -
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 5 - -
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 - - -
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 8 - -

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

yks

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

aa

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladıMEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladı
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ orta doğu teknik üniversitesi taban puanları yks taban puanları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.