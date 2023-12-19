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Ödül töreni tarzı olay oldu! Safir'in yıldızı Gizem Karaca saçı, makyajı ve kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü

19.12.2023 09:13 | Son Güncelleme:
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Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Baraj, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Gizem Karaca şimdilerde İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile başrolünü paylaştığı Safir dizisinde Güneş karakterine hayat veriyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim son olarak katıldığı ödül gecesindeki tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan ve evlendikten sonra İstanbul'u terk eden güzel oyuncu Gizem Karaca İzmir'e yerleşmişti. Doğa ile iç içe yaşayan Gizem Karaca şimdilerde Safir dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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Dün akşam düzenlenen GQ 2023 "Men of The Year" Ödül Töreni'nde boy gösteren güzel oyuncu, gece için seçtiği kombinle sosyal medyanın diline düştü. Karaca'nın saçı, makyajı ve elbisesi hiç beğenilmedi.

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Ünlü isme; 'Cadılar Bayramına gelmiş gibi', 'Bu ödül töreni sen yanlış gelmişsin', 'Gecenin en kötüsü olmayı nasıl başardın' gibi yorumlar yapıldı.

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