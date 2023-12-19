Ödül töreni tarzı olay oldu! Safir'in yıldızı Gizem Karaca saçı, makyajı ve kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan ve evlendikten sonra İstanbul'u terk eden güzel oyuncu Gizem Karaca İzmir'e yerleşmişti. Doğa ile iç içe yaşayan Gizem Karaca şimdilerde Safir dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Dün akşam düzenlenen GQ 2023 "Men of The Year" Ödül Töreni'nde boy gösteren güzel oyuncu, gece için seçtiği kombinle sosyal medyanın diline düştü. Karaca'nın saçı, makyajı ve elbisesi hiç beğenilmedi.

Ünlü isme; 'Cadılar Bayramına gelmiş gibi', 'Bu ödül töreni sen yanlış gelmişsin', 'Gecenin en kötüsü olmayı nasıl başardın' gibi yorumlar yapıldı.







