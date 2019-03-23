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Ödül törenine katılan YouTuber Danla Biliç sevgilisiyle aşka geldi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 23.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

YouTuber Danla Bilic ve sevgilisi önceki gün bir ödül törenine katıldı. Kenan Doğulu'nun sahne çıkmasıyla kendisinden geçen Danla, sevgilisiyle piste çıkarak dans etti.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki akşam sevgilisi ile bir ödül törenine katıldı. Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla kendinden geçen Danla Biliç, sevgilisiyle birlikte piste çıkarak dakikalarca dans etti.

SEVGİLİSİYLE DANS ETTİ

Geceye sakin başlayan Danla Bilic daha sonra eğlencenin tadını çıkardı. Ödül töreninde sahneye Kenan Doğulu çıkınca, Danla sevgilisi Berat'ı da yanına alarak dakikalarca dans etti.

YOUTUBE KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Sosyal medyada 3.4 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen Danla Bilic, Gecce'ye verdiği röportajda kanalı ve hayatı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. YouTube konseptimi değiştirmeye başladığını ifade eden Bilic, "Gezdiğim, bir şeyler öğrendiğim, denediğim videolar çekmeye başladım. Şimdi kayak yapmayı öğrendim. Yazın da sörf yapmayı öğrenmek istiyorum" dedi.

"EVLİLİK İÇİN ÇOK GENCİZ"

Tatlıcı Berat olarak tanınan sevgilisi ile kısa süreli bir ayrılık sonrası barışan fenomen evlilik hakkında ise şunları söyledi: "Güzel gidiyor. Evlilik için daha çok genciz. Konuşuluyor ama ciddi bir konu yok şu an. Doğum günümde çok istediğim bir alyans vardı onu aldı ama evlilik teklifi değildi o. Belki bir üç sene sonra falan olabilir"

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic sevgilisi

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