Ödüllü restoranın sırrı şaşkına çevirdi! Meğer 66 yıldır aynı yağda tavuk kızartıyorlarmış

Japonya Kızarmış Tavuk Grand Prix'sinde altın madalya kazanan Wakatori isimli restoran, yıllardır uyguladığı yöntemle dikkat çekiyor. Restoranın sahibi Yoshihiro Tsuchiya, aile işletmesinin 1960 yılında açıldığını ve o günden bu yana kızartma yağının hiçbir zaman tamamen boşaltılmadığını söyledi. Tsuchiya'ya göre yıllar içinde oluşan bu özel karışım, tavuğa "karmaşık bir aroma" ve "eşsiz bir lezzet" kazandırıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Bu açıklamanın ardından birçok kişi, onlarca yıldır kullanılan yağın insan sağlığı açısından risk oluşturabileceğini savundu. Ancak restoran yetkilileri, durumun yanlış anlaşıldığını belirtti. Restoran çalışanları her gece yağın içerisindeki et parçalarını ve diğer kalıntıları "titizlikle" temizliyor. Ardından eski yağın yalnızca küçük bir kısmı korunarak yeni yağ ile karıştırılıyor.

Bu nedenle bugün kullanılan yağın tamamı 66 yıllık değil. Ancak teorik olarak ilk kullanılan yağdan bazı moleküllerin hala karışımın içinde bulunabileceği belirtiliyor.

BU YÖNTEM BAŞKA RESTORANLARDA DA KULLANILIYOR

Bu sistem, bazı restoranların çorba ve et suyu hazırlama yöntemlerine benzetiliyor. Örneğin Japonya'nın Tokyo kentindeki ünlü bir restoranın aynı et suyunu 70 yılı aşkın süredir taze malzemeler ekleyerek kullandığı biliniyor.

Benzer bir yöntem Tayland'ın Bangkok kentindeki bir restoranda da uygulanıyor ve aynı çorba temeli 50 yıldan uzun süredir korunuyor.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Gıda uzmanları ise kızartma yağının çorba suyundan farklı olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre yağın sürekli yüksek sıcaklıklara maruz kalması; trans yağ oluşumu ve akrilamid gibi sağlığa zararlı maddelerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Her gün yeni yağ eklense bile, uzun vadede bu maddelerin tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar, uzun yıllar aynı yağın kullanılmasının sağlık açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.