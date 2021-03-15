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  4. Ödüllü sanatçı Ayşe Mine'den flaş karar: Altın Plağını açık artırmada satacak

Ödüllü sanatçı Ayşe Mine'den flaş karar: Altın Plağını açık artırmada satacak

15.03.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Ödüllü sanatçı Ayşe Mine'den flaş karar: Altın Plağını açık artırmada satacak

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’la Instagram’da canlı yayın yapan ünlü sanatçı Ayşe Mine, Altın Plağını açık artırma ile satışa çıkaracağını söyledi.

Pandemi sürecine hazırlıksız yakalandığını açıklayan usta sanatçı Ayşe Mine, Altın Plağını açık artırma ile satışa çıkaracağını söyledi.

Ünlü sanatçı Ayşe Mine, meslektaşı ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’la Instagram’da canlı yayın yaptı. “Yakalım Gemileri” isimli şarkıyı düet yapan ve klip çeken ikili, ilk kez Instagram’da canlı yayın yaptı. Yoğun bir ilgi ile karşılaşan ikili takipçileri için şarkılar da söyledi.

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KÜLTÜR BAKANINA SESLENDİ

Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Plak Ödülü'nün sahibi olan Ayşe Mine, canlı yayında Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve Türkiye’nin tüm belediye başkanlarına seslendi.

'BAŞKA ÇAREM OLMAYACAK'

Online konserlerde yer almak istediğini dile getiren Mine, “Ben yardım değil konser istiyorum. Pandemi sürecinde online konserler olabilir. Kültür Bakanımızın biz sanatçılarımıza sahip çıkmasını istiyorum. Bu pandemi sürecine hazırlıksız yakalandım. Çünkü alınmış belediye konserlerim, festivallerim ve yurt dışı konserlerim vardı ama hepsi iptal oldu. Türkiye’nin belediye başkanlarına sesleniyorum ve onlara online konserler yapması için çağrıda bulunuyorum. Çünkü bu konserler de olmazsa, Altın Plağımı Instagram’da açık artırma ile satışa çıkarmaktan başka çarem olmayacak” ifadelerini kullandı.

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Instagram
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