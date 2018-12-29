Ödüllü vücut geliştirme sporcusu Pınar Çoban sevgilisi tarafından öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Aydın Hat Boyu Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle tanınan Pınar Çoban, sevgilis Ferhan Sarıçam ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

SİLAHINI PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Tartışma sırasında Ferhan Sarıçam tabancasını çekip, Pınar Çoban’a art arda ateş etti.

'PINAR'I VURDUM. BEN DE YAŞAYAMAM'

Sarıçam, daha sonra kendi amcasını telefonla arayarak, "Pınar'ı vurdum. Bu saatten sonra ben de yaşayamam. İntihar ediyorum" dedi. Amcasının ikna çabası sırasında Ferhan Sarıçam, aynı tabancayı kafasına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis, ikilinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, evde çalışma yaptı. Sarıçam ve Çoban’ın cesetleri savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Komşuları, yaklaşık 2,5 yıldır aynı evi paylaşan çiftin sık sık tartıştığını söyledi.