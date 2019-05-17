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Odunpazarı Galerileri bu hafta sonu ücretsiz

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 17.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı galeriler, 18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Odunpazarı Galerileri bu hafta sonu ücretsiz

Odunpazarı Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatili için Odunpazarı’na gelenlere bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehir’de kalanlara da önünden defalarca geçmelerine rağmen ziyaret etme fırsatı bulamadıkları galerileri gezme imkânı sunuyor.

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Galerileri gezmek isteyen vatandaşlar, 18-19 Mayıs tarihlerinde Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi ve Lületaşı Galerisi’ni ücretsiz olarak gezebilecek. Türkiye genelinde birçok müze ve galeri, 18 Mayıs 2019 Cumartesi Günü belli bir saate kadar açık olacak. Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı geriler de 18 Mayıs Cumartesi Günü 23:00’e kadar ziyarete açık olacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Odunpazarı Galerileri eskişehir

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