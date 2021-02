Odunpazarı’ndan engelli bireylere ücretsiz kuaför hizmeti

İhtiyaç sahibi ve özel gereksinime sahip vatandaşlara her zaman yardım eli uzatan Odunpazarı Belediyesi, çeşitli kurum, kuruluş ve meslek odaları ile protokoller imzalayarak vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi bu kapsamda son olarak Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ESKUBER) ile protokol imzaladı. Protokole göre Odunpazarı ilçesinde yaşayan engelli bireylerin, öz bakımlarının birer parçası olan saç bakımı, saç kesimi, tırnak bakımı, Yenikent Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Seramik Park) ESKUBER tarafından yapılacak. Söz konusu protokol 1 yıl boyunca geçerli olacak. Ücretsiz verilecek bu hizmet için Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, her ayın 1. haftasında Salı günü erkekler, Çarşamba günü kadınlar; her ayın 3. haftasında Salı günü erkekler, Çarşamba günü ise kadınlar için ayrılacak ve planlanacak. Hizmetin sunulacağı alan Odunpazarı Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek, hijyen koşulları sağlanacak.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen engelli bireylerin, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0 222 250 76 46 ya da Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nin 0 222 227 86 38 numaralı telefonlarını arayarak randevu almaları gerekiyor.