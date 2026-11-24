OFI Crete ile Anderlecht, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Theodoros Vardinogiannis sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
OFI Crete, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşı karşıya geliyor. İki ekip de son maçlarında farklı sonuçlar aldı.
OFI Crete, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle dikkat çekiyor. Anderlecht ise aynı ligde 5 maçta 3 galibiyet elde ederek formda bir görüntü sergiliyor.
OFI Crete kadrosunda Kresimir Krizmanic (Sakat), Anastasios Chatzigiovanis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Aaron Iseka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Kenan Kodro (Sakat) yer almıyor.
Anderlecht kadrosunda Ilias Koutsoupias (Yok - Statü Gereği) ve Ilay Camara (Şüpheli) yer almıyor.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda OFI Crete 1, Anderlecht 1 gol attı.
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