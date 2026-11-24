UEFA Avrupa Ligi OFI Crete Perşembe 23:00 Anderlecht

OFI Crete ile Anderlecht, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Theodoros Vardinogiannis sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

OFI Crete, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşı karşıya geliyor. İki ekip de son maçlarında farklı sonuçlar aldı.

Takımların güncel form bilgileri OFI Crete tüm kulvarlar Panathinaikos 2-0 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 M

OFI Crete 0-0 Atromitos Yunanistan Süper Ligi 1 B

Hapoel Beer Sheva 0-2 OFI Crete UEFA Avrupa Ligi G

Panetolikos 0-1 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 G

Larisa 1-0 OFI Crete Yunanistan Kupası M Anderlecht tüm kulvarlar Anderlecht 1-0 Oud Heverlee Leuven Belçika 1. Ligi G

Club Brugge 1-1 Anderlecht Belçika 1. Ligi B

Anderlecht 2-0 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi G

Anderlecht 4-1 Westerlo Belçika 1. Ligi G

KAA Gent 4-0 Anderlecht Belçika 1. Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

OFI Crete, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle dikkat çekiyor. Anderlecht ise aynı ligde 5 maçta 3 galibiyet elde ederek formda bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular OFI Crete 4 eksik Kresimir Krizmanic Anastasios Chatzigiovanis Aaron Iseka Kenan Kodro Anderlecht 3 eksik Ilias Koutsoupias Ilay Camara

OFI Crete kadrosunda Kresimir Krizmanic (Sakat), Anastasios Chatzigiovanis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Aaron Iseka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Kenan Kodro (Sakat) yer almıyor.

Anderlecht kadrosunda Ilias Koutsoupias (Yok - Statü Gereği) ve Ilay Camara (Şüpheli) yer almıyor.

İkili Rekabet 0 OFI Crete 1 Beraberlik 0 Anderlecht Ofi Crete 1-1 Anderlecht Hazırlık Karşılaşmaları

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda OFI Crete 1, Anderlecht 1 gol attı.