Ofis çalışanları 20 yıl sonra böyle görünecek!

'GELECEĞİN İŞ ARKADAŞI'

Ünlü bir fütürist olan İngiliz yazar William Higham, kaleme aldığı "The Work Colleague Of The Future” (Geleceğin İş Arkadaşı) adlı raporda, işverenlerin ve çalışanların şimdiden harekete geçmeleri ve iş yerlerinin sebebiyet vereceği sağlık sorunlarını ele almaları gerektiğini söylüyor.

YÜZDE 50'Sİ GÖZ YÜZDE 48'İ BAŞ AĞRISI ÇEKİYOR

Söz konusu rapora göre, İngiltere’deki ofis çalışanlarının yüzde 90'ından fazlası, işle ilgili muzdarip oldukları sağlık sorunları nedeniyle verimli bir şekilde çalışamadıklarını ifade ediyor. Araştırma ayrıca ofis çalışanlarının yüzde 50’sinin göz ağrısı, yüzde 48’inin ise baş ağırısı çektiğini de ortaya koydu.