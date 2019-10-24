Ofis çalışanları 20 yıl sonra böyle görünecek!

Sırt ve bel ağrısı, gözlerde kuruluk ve varis gibi rahatsızlıklar, ofis çalışanlarının karşılaştığı sağlık sorunlarının başında geliyor. Özellikle sürekli bilgisayar başında oturuyor ve gün içinde çok az hareket ediyorsanız, yukarıdaki rahatsızlıklarla yüzleşme ihtimaliniz çok daha yüksek. Peki, çalışma koşullarınızı iyileştirmediğiniz takdirde, bundan 20 yıl sonra nasıl bir bedene sahip olacağınızı görmek ister misiniz? Bilim insanları, ofis çalışanlarının gelecekte neye benzeyeceğini göstermek için 'Emma' adında bir robot yarattı.

KORKU FİLMLERİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Emma, yapay zekalı insansı robot Sophia gibi konferanstan konferansa koşan bir robot değil. Kamburlaşmış bir sırta, varisli damarlara ve kanlanmış gözlere sahip olan Emma, korku filmlerden fırlamışçasına görüntüsüyle insanı irite ediyor. Zaten sağlık uzmanlarının amacı da bu. Ortaya oldukça karamsar bir vizyon koyan uzmanlar, ofis çalışanlarının gelecekte karşılaşabilecekleri sağlık tehditlerine dikkat çekmek istiyor.