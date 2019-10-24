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Ofis çalışanları 20 yıl sonra böyle görünecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.10.2019 15:21 | Son Güncelleme

Sağlık uzmanları, çalışma ortamlarının iyileştirilmemesi halinde, sadece 20 yıl içinde ofis çalışanlarının nasıl görüneceklerini ortaya koymak için korkunç bir model yarattılar.

Sırt ve bel ağrısı, gözlerde kuruluk ve varis gibi rahatsızlıklar, ofis çalışanlarının karşılaştığı sağlık sorunlarının başında geliyor. Özellikle sürekli bilgisayar başında oturuyor ve gün içinde çok az hareket ediyorsanız, yukarıdaki rahatsızlıklarla yüzleşme ihtimaliniz çok daha yüksek. Peki, çalışma koşullarınızı iyileştirmediğiniz takdirde, bundan 20 yıl sonra nasıl bir bedene sahip olacağınızı görmek ister misiniz? Bilim insanları, ofis çalışanlarının gelecekte neye benzeyeceğini göstermek için 'Emma' adında bir robot yarattı.

KORKU FİLMLERİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Emma, yapay zekalı insansı robot Sophia gibi konferanstan konferansa koşan bir robot değil. Kamburlaşmış bir sırta, varisli damarlara ve kanlanmış gözlere sahip olan Emma, korku filmlerden fırlamışçasına görüntüsüyle insanı irite ediyor. Zaten sağlık uzmanlarının amacı da bu. Ortaya oldukça karamsar bir vizyon koyan uzmanlar, ofis çalışanlarının gelecekte karşılaşabilecekleri sağlık tehditlerine dikkat çekmek istiyor.

'GELECEĞİN İŞ ARKADAŞI'

Ünlü bir fütürist olan İngiliz yazar William Higham, kaleme aldığı "The Work Colleague Of The Future” (Geleceğin İş Arkadaşı) adlı raporda, işverenlerin ve çalışanların şimdiden harekete geçmeleri ve iş yerlerinin sebebiyet vereceği sağlık sorunlarını ele almaları gerektiğini söylüyor.

YÜZDE 50'Sİ GÖZ YÜZDE 48'İ BAŞ AĞRISI ÇEKİYOR

Söz konusu rapora göre, İngiltere’deki ofis çalışanlarının yüzde 90'ından fazlası, işle ilgili muzdarip oldukları sağlık sorunları nedeniyle verimli bir şekilde çalışamadıklarını ifade ediyor. Araştırma ayrıca ofis çalışanlarının yüzde 50’sinin göz ağrısı, yüzde 48’inin ise baş ağırısı çektiğini de ortaya koydu.

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