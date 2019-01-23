Öfkeli boğa ortalığı birbirine kattı

Çin'de sahibinin elinden kurtulan boğa, bir kafeye daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı.
Kafenin güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, kafede bulunan bir çalışanın kafedeki masalardan birini sildiği sırada çığlık atan bir kadının koşarak kafeye girdiği görülüyor. Kadının kafeye girmesinin hemen ardından bir boğa da koşarak kafeye giriyor ve kafedekilere çarpması sonucu 2 kişiyi yaralıyor. Boğanın sahibinin kafeye gelerek, boğayı dışarı çıkardığı sırada ise kadının hala çığlık attığı duyuluyor.
(DHA)
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