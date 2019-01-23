TREND

Öfkeli boğa ortalığı birbirine kattı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.01.2019 20:48 | Son Güncelleme

Çin'de yaşanan olayda sahibinin elinden kurtulan boğa, bir kadına saldırdı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çin'de sahibinin elinden kurtulan boğa, bir kafeye daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı.

Kafenin güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, kafede bulunan bir çalışanın kafedeki masalardan birini sildiği sırada çığlık atan bir kadının koşarak kafeye girdiği görülüyor. Kadının kafeye girmesinin hemen ardından bir boğa da koşarak kafeye giriyor ve kafedekilere çarpması sonucu 2 kişiyi yaralıyor. Boğanın sahibinin kafeye gelerek, boğayı dışarı çıkardığı sırada ise kadının hala çığlık attığı duyuluyor.

(DHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Restoranda skandal görüntü!Restoranda skandal görüntü!
Buzun altından elleriyle çıkardılarBuzun altından elleriyle çıkardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin kadın Boğa dükkan

En Çok Okunan Trend Haberler

Masaj terapistlerinden taciz itirafı!

Masaj terapistlerinden taciz itirafı!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Adnan Oktar'a cezaevi yaramadı! Son hali şaşırttı

Adnan Oktar'a cezaevi yaramadı! Son hali şaşırttı

Demirkol spor gündemini değerlendirdi

Demirkol spor gündemini değerlendirdi

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranda skandal görüntü! Yerdeki suyu ekmekle sildi

Restoranda skandal görüntü!

Buzun altından elleriyle balık çıkardılar

Buzun altından elleriyle çıkardılar

Saldırgan, kendisini gözaltına almak isteyen polisleri hastanelik etti

Tek başına polisleri hastanelik etti

Erkekler rafa kalktı! Kadının yorganıyla evlenme kararı herkesi şaşırttı

Kadının yorganıyla evlenme kararı herkesi şaşırttı

Yangında mahsur kalan çocuklarını camdan attı, o ise böyle kurtardı

Mahsur kalan çocukları böyle kurtardı

Sular altında kalan tarlalarda ortaya çıktılar! Halk tedirgin bekliyor

Selden sonra ortaya çıktılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.