Ofsayt sistemi değişiyor! Hata payı sıfıra düşürülecek

Futbol dünyasında en büyük tartışma konularının baş kahramanı olan 'ofsayt' yeni bir sisteme geçiyor. 2022 Dünya Kupası'nda getirilecek yeni teknolojik hamleyle yapılan hatalara çözüm aranacak. FIFA'nın baş hakem sorumlusu ve eski bir hakem olan Pierluigi Collina, hakemlere ve yan hakemlere ofsayt kararlarında yardımcı olmak için 10 ila 12 kamera ile düzenlenecek yarı otomatik ofsayt kararlarının arkasındaki planları açıkladı. Collina, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte "VAR'ın futbolda çok olumlu bir etkisi oldu ve büyük hataların sayısı azaldı. Ancak geliştirilebilecek alanlar var ve ofsayt bunlardan biri." dedi.

"OFSAYT ÇİZGİLERİ %100 DOĞRU DEĞİL"

Collina, "Ofsaytları kontrol etme sürecinin, özellikle çok ince ofsayt olduğunda olduğunda kontrol süreleri uzuyor. Ayrıca saha içerisinde çizgilerin konumlanması ve ofsayt çizgisinin çekilmesi %100 doğru olmayabiliyor. Bu nedenle FIFA, daha hızlı ve daha doğru cevaplar sunacak bir teknoloji geliştiriyor. Buna yarı otomatik ofsayt sistemi diyebiliriz." dedi.

"YAN HAKEMLER HALA GEREKLİ"

Collina, bu yeni teknolojinin ilerlemesine kawrşın yan hakemlerin rolünün gereksiz hale getirilmeyeceğini savunarak, "Ofsayt için karar, oyuncuların saha içindeki konumlarını analiz ettikten sonra değil, aynı zamanda oyuncunun o an oyuna katılımıyla da verilir. Teknoloji bir çizgi çizebilir ancak değerlendirme hakemindir. Bu çok önemli olmaya devam edecek." açıklamasını yaptı.

YARI OTOMATİK OFSAYT NASIL ÇALIŞACAK?

FIFA Futbol Teknolojileri ve İnovasyon Direktörü Johannes Holzmüller, modern futbol için teknolojinin itici bir güç olduğunu söyledi.

Yarı otomatik ofsayt sisteminin nasıl çalışacağını açıklayan Holzmüller, "Bu sistem, futbolcuların üzuvlarını takip etme sistemine dayanıyor. Stadyum çatısının altına 10-12 kamera yerleştireceğiz. Bu kameralar oyuncuları takip edecek. Saniyede 50 kez 29 veri noktasına sinyal gönderecek. Bu veriler neredeyse gerçek zamanlı olarak yapay zeka ile işlenecek ve hesaplanacak. Bu otomatik olarak VAR'a ve VAR operatörüne gönderilecek. Hata payı neredeyse sıfıra indirilecek" dedi.

Bu yeni teknolojinin en büyük denemesi FIFA Arap Kupası'nda yapıldı.

