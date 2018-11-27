SPOR

Ogenyi Onazi'nin sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da ikinci derece kas yaralanması tespit edilen Onazi'nin takımla birlikte çalışmalara 3 hafta sonra başlayacağı açıklandı.

Ogenyi Onazi'nin sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı

Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi'de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Onazi'nin sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Onazi'nin kas ağrısı şikayetleri olduğunu belirten Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi'de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir."

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