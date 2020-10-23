Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? MasterChef Somer Şef'in Hint yemeği Rogan Josh tarifi, malzemeleri

MasterChef Türkiye 22 Ekim Perşembe akşamı yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için Somer Şef'in imza tabağı “Oğlak Rogan Josh” yemeğini yapmaya çalıştı. Peki, Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? İşte tüm detayları ile Oğlak Rogan Josh yapılışı…

OĞLAK ROGAN JOSH TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Taze zencefil

Sarımsak

Sebze suyu

Toz kişniş

Gram masala

Defneyaprağı

Tane karabiber

Tuz

Çubuk tarçın

Kimyon

Toz paprika

Chili biberi

Yoğurt

Ghee

Toz kakule

Karanfil

Safran

Rezene tozu

Basmati pirinçi

Taze kişniş

Labne peyniri

Salatalık

OĞLAK ROGAN JOSH NASIL YAPILIR?

Oğlak etlerimizi kuşbaşı şeklinde doğrayarak ise başlıyoruz. Doğranan etlerimizi yoğurt ve tuz ile soslayıp dinlendirmeye alıyoruz.

Soğanlarımızı ince ince doğruyoruz düdüklü tencerede sade yağ(ghee) ile bütün baharatlarımızın aroması çıkacak şekilde kavuruyoruz ardından soğanlarımızı ve rendelediğimiz sarımsaklarımızı ekliyoruz, kavurmaya devam ediyoruz.

Soğanlar karamelize olmaya başlayınca etlerinde içerisine ekleyip kavurma işlemine devam ediyoruz.

Etler de kabuk tutmaya başlayınca toz kırmızıbiberimizi biraz su ile akışkan kremsi bir hale getirip yemeğimize ekliyoruz, kurutulmuş acı biber ve taze chili biberini de ekleyip düdüklümüzün kapağını kapatıyoruz yarım saat pişmeye bırakıyoruz.