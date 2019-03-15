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Oğlaklardan sahiplerine yorgunluk masajı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

Sivas’ta hayvancılık ile uğraşan Serkan Çakar adlı vatandaş, iş yorgunluğunu atmak için oğlaklara masaj yaptırıyor. Yere yatınca bir anda oğlakların üzerinde zıpladığını söyleyen vatandaş bu duruma artık alıştığını söyledi.

Sivas’ta bir süredir hayvancılıkla uğraşan Serkan Çakar iş yoğunluğundan dolayı vücudunun bazı yerlerinde oluşan ağrıları bulduğu eğlenceli masaj yöntemiyle gideriyor. Çakar, sabahın erken saatlerinde başladığı işine akşam geç saatlere kadar devam ediyor. Saatlerce keçilerin ve oğlakların bakımı ile uğraşan Çakar bu süre zarfında oldukça yoruluyor. Çakar iş yoğunluğunu ve çok çalışmaktan vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan ağrıları özenle büyüttüğü oğlaklar ile gideriyor.

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YÜZ ÜSTÜ UZANINCA OĞLAKLAR SIRTINA ÇIKIYORLAR

Bir çok oğlağın bulunduğu bölüme girerek yere yüz üstü uzanan Çakar, sırt bölümünde oluşan ağrılarından oğlakların sırtında tepinmesi ile kurtuluyor. Çakar, 'Gıdık Masajı' adını verdiği masaj yöntemiyle eğlenerek yorgunluğunu gidermiş oluyor. O anlarını cep telefonu ile kaydederek sosyal medya da paylaşan Çakar, çok sayıda beğeni aldı.

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"ÜSTÜMÜZE BAŞIMIZA ATLAYIP ZIPLIYORLAR"

Hayvancılıkla uğraşan Serkan Çakar, gün içinde çok fazla çalıştıklarını ifade ederek, “Stres ve yorgunluğumuzu atmak için bazen oğlakların aralarına gelip oturuyoruz. Onlar da bize çok alışık. Üstümüze başımıza atlayıp zıplıyorlar. O arada biz anlıyoruz oyun istiyorlar, yatıyoruz sırtımıza çıkıp masaj yapıyorlar. Sosyal ortama video atmıştık, çok izlendi baya bir beğeni toplandı. Kimisi çok hayret etti kimisi farklı karşıladı. Çok sevenler de oldu. İlginç olduğunu düşünüyorlar. İsteyen olursa gelsin masaj yaptırabilirler. Oğlaklarla bizim aramızda bir bağ oluştu. Biz çok alışkınlar. Kendilerini sevdirmek için her şeyi yapıyorlar." dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Oğlak masaj Gıdık Masajı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hay Allah:) İyi de oğlaklar şöyle 4-5 ay sonra da bu alışklanlıklarına devam etmek isterse ne olacak,tartamazsın o kadar oğlağı,sırt-bel kalmaz!:)
ben bu haberi adanadan beklerdim
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