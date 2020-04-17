Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara Gülben Ergen'den tepki

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda kişi Şallı'ya taziye mesajlarını iletti ancak boşanması üzerinden çirkin yorumlar yazanlar da oldu.

Sanatçı Gülben Ergen sosyal medya hesabından çirkin yorumlara tepki göstererek, Ebru Şallı'ya destek mesajı paylaştı.

İşte Gülben Ergen'in paylaşımı:

Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine.



