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  4. Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara Gülben Ergen'den tepki

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara Gülben Ergen'den tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 20:46 | Son Güncelleme

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından çok sayıda kişiden Şallı'ya taziye mesajı gelse de boşanması üzerinden çirkin yorumlar da yapıldı. Sanatçı Gülben Ergen çirkin yorumlara tepki göstererek, Ebru Şallı'ya destek mesajı paylaştı.

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara Gülben Ergen'den tepki

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda kişi Şallı'ya taziye mesajlarını iletti ancak boşanması üzerinden çirkin yorumlar yazanlar da oldu.

Sanatçı Gülben Ergen sosyal medya hesabından çirkin yorumlara tepki göstererek, Ebru Şallı'ya destek mesajı paylaştı.

İşte Gülben Ergen'in paylaşımı:

Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine.

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Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine.

Gülben Ergen (@gulben123)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı, >>Gülben Ergen, Pars, Ebru Şallı'nın oğlu Pars,

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.
Allah sabır versin çok acı bir vefat evlat acısı başka bir acı. ve ve tarifi yok
Allah sabırlar versin inşallah
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