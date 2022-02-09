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Oğlum dizisinin Bulut'u Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

09.02.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlum dizisinde Bulut karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın kim olduğu merak ediliyor. En son reyting rekorları kıran Çukur dizisinde rol alan Kubilay Aka, Oğlum dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Show TV'de yayın hayatına başlayan Oğlum dizisinde birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Onlardan biri de oyuncu Kubilay Aka. Gene Show TV'de yayınlanan Çukur dizisindeki performansı ile hafızalara kazındı. Kubilay Aka'nın kim olduğu ve daha önce hangi dizilerde rol aldığı araştırılıyor.

Oğlum dizisinin Bulut'u Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Oğlum dizisinin Bulut'u Kubilay Aka, en son gene Show TV'de yayınlanan Cam Tavanlar dizisi ile hayranlarının karşısına çıktı. Kubilay Aka, Çukur dizisinde canlandırdığı Celasun karakteri ile geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Kubilay Aka, Oğlum dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor. Oğlum dizisinde Bulut karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın kim olduğu ve rol aldığı dizileri merak edilmeye başlandı.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka, 1995 yılında dünyaya geldi. Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Bir süre havaalanında çalışmıştır, bu süreçte menajeri Ufuk Ergin ile tanışmış ardından da Kanal D'de yayımlanmış Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteri ile dizi sektörüne adım atmıştır.

Kubilay Aka, oyunculuk eğitimi almıştır. Çukur dizisinde Celasun karakterleriyle adını geniş bir kitleye duyurmuştur. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşmıştır.

KUBİLAY AKA DİZİLERİ

Vatanım Sensin
Çukur
Aşk 101
Cam Tavanlar

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Kubilay Aka
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