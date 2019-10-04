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Oğlundan sonra kızının da acı haberini aldı! 50 gün içinde tüm ailesini kaybetti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 04.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Antalya Serik'te 8 gün önce gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Okay Kurnaz’ın ardından, 7 gündür hastanede tedavi gören ablası Ayşe Kurnaz’dan (18) da acı haber geldi. Beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Kurnaz’ın annesi kızının organlarını bağışlarken, olaydan 44 gün önce de eşi Faik Kurnaz’ı beyin kanaması nedeniyle kaybettiği ortaya çıktı. 2 çocuğu ve eşini kaybeden Emine Kurnaz’ın 50 gün içinde 3 kayıp vererek tüm ailesini kaybettiği ve büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı.

Oğlundan sonra kızının da acı haberini aldı! 50 gün içinde tüm ailesini kaybetti

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan acı kaza, 27 Eylül'de saat 19.00 sıralarında, Boğazkent Mahallesi Doğanay Sitesi önünde meydana geldi. Serik'te oturan Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz, kasksız olarak motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı 07 YLY 20 plakalı motosiklet, Muhsin G. yönetimindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada, motosikletle savrulan Okay Kurnaz ve ablası Ayşe Kurnaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kurnaz kardeşler, Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Okay Kurnaz müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden Ayşe Kurnaz ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

KARDEŞİNDEN 7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisi devam eden Ayşe Kurnaz’ın acı haberi ise kardeşinden 7 gün sonra, dün akşam saatlerinde geldi. Beyin ölümünün gerçekleştiğinin söylenmesi üzerine Ayşe Kurnaz'ın amcası emekli öğretmen Mithat Kurnaz, yengesi Emine Kurnaz'la görüşerek yeğeninin organlarını bağışlamasını istedi. Kızının organlarını bağışlamakta tereddüt eden anne Emine Kurnaz, amca Mithat Kurnaz’ın organ bağışının önemini anlatması ve dini yönden bir sakıncasının olmadığını belirtmesi üzerine ikna oldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi koordinatörleri de anne Emine Kurnaz'la görüşerek organ nakil sürecini anlattı. Emine Kurnaz, bunun üzerine kızının kalp, karaciğer, akciğerleri, böbrekleri ve kornealarını bağışladı. Kurnaz'ın özel ameliyat ekibi tarafından alınacak organları, Antalya ve İstanbul'da nakil bekleyen hastalara nakledilecek.

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BABA KURNAZ DA 44 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Ayşe Kurnaz'ın amcası Mithat Kurnaz ise 50 gün içinde 3 büyük kayıp yaşadıklarını söyledi. Ağabeyi Faik Kurnaz'ın 44 gün önce evinde beyin kanaması geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirtti. Ağabeyinin çocukları Okay ve Ayşe'nin 27 Eylül günü saat 19.00 sıralarında kaza geçirdiğini belirten Kurnaz, "Lise 2'nci sınıf öğrencisi olan Okay aynı gün yaşamını yitirdi. Bir otelde çalışan Ayşe ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 6 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak dün saat 17.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti" dedi.

Ayşe Kurnaz'ın cenazesi, işlemlerin ardından yarın toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Serik kaza ayşe kurnaz

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